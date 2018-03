Detenido por difundir un audio de un falso intento de secuestro en El Campello

La alarma social creada por la difusión a través de Whatsapp de un audio en el que una persona alertaba de un supuesto intento de secuestro de un niño por un hombre de unos 50 años en una parada del Tram en la playa de Muchavista fue zanjada ayer por la Guardia Civil con la detención de un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de desórdenes públicos por enviar dicho bulo, según informó ayer la Comandancia de Alicante. El menor al que se hace referencia en el mensaje es alumno del detenido, según señala el investigado al principio del mensaje.

Según informa la Comandancia, lo que realmente ocurrió el pasado lunes por la tarde es que un hombre de unos 50 años se acerco a un niño de unos 13 años y le ofreció irse con él en coche, pero no llegó a tocarle en ningún momento ni mostró cualquier tipo de agresividad, según declaraciones de los testigos que presenciaron la escena junto al menor.

La Guardia Civil fue alertada de este incidente por los testigos y mientras localizaban a su madre acompañó «al menor, que se encontraba tranquilo en todo momento, a prestar declaración al cuartel» de El Campello junto a un matrimonio que había presenciado la escena.

Según la Comandancia, de las declaraciones del menor y de los testigos no se observó la comisión de ningún delito por parte del hombre que se insinuó al chico, a quien no llegó a efectuar explícitamente ningún tipo de proposición de carácter sexual. No obstante, los agentes de la Guardia Civil de El Campello han estado realizando diversas investigaciones desde el pasado lunes para intentar localizar al hombre y tomarle declaración, aunque por ahora no ha podido ser identificado.

Tras este suceso, el martes por la mañana comenzó a difundirse masivamente a través de redes sociales un mensaje de audio en el que un hombre alertaba de un intento de secuestro de un niño en la parada del Tram en Muchavista y que incluso le había dado un abrazo y le agarró del cuello para llevárselo. Además informaba que el menor estaba traumatizado por la situación, algo que, según la Guardia Civil, «poco tenía que ver con la realidad».



Cientos de llamadas

La Comandancia de Alicante indicó ayer que este mensaje provocó una grave alarma social, hasta el punto de que se recibieron en las centralitas de la Guardia Civil cientos de llamadas de gente asustada por lo ocurrido, por lo que los agentes que habían atendido al menor decidieron localizar al autor del audio.

La persona que creó el mensaje de audio, un hombre de 33 años, ha declarado que envió el mensaje para su familia, sin intención de que trascendiera, pero que horas más tarde estaba ya circulando en numerosos grupos de varias redes sociales. Sin embargo, ya que el mensaje no respondía a la realidad de lo ocurrido, y ante la enorme alerta social causada en toda la provincia de Alicante, la Guardia Civil de El Campello procedió ayer a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de desórdenes públicos y tras declarar fue puesto en libertad con cargos, a la espera de la decisión de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que difundir situaciones de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, es un delito de desórdenes públicos, tipificado en el Código Penal (Artículo 561 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Además, la Benemérita indicó que con la difusión de hechos como este también se vulneran los derechos del menor afectado, ya que se difunden situaciones de su vida privada, correspondientes a su intimidad, que pueden llegar a afectarle psicológicamente, incurriendo en otro tipo de delitos.

En los últimos días han vuelto a difundirse otros audios sobre una furgoneta con varias personas que intentan secuestrar a niños en la provincia, aunque tampoco parece que se trate de casos reales y pueden ser también otros bulos.