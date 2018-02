La fiscal pide más de 40 años a un acusado de raptar a su vecina e intentar violarla

El hombre se llevó a la víctima a punta de pistola y dejó a sus hijos atados en el sofá.

Tras la traumática experiencia las víctimas tuvieron problemas para dormir y hasta acabaron cambiando de domicilio. La Audiencia de Alicante juzgó ayer a un hombre acusado de entrar a robar en casa de su vecina en Benidorm y haberse llevado a la mujer a punta de pistola mientras dejaba a los dos hijos de ésta maniatados y amordazados en el salón. La mujer aseguró que durante el rato que la tuvo retenida en un aparcamiento próximo trató de agredirla sexualmente hasta en tres ocasiones. La Fiscalía reclama para él penas que suman 43 años de prisión por estos hechos ocurridos la madrugada del 4 de septiembre de 2016 en bloque de apartamentos de Benidorm.

El acusado sólo respondió a las preguntas de su abogado, el letrado Gonzalo Martín Cano, para asegurar que sólo fue a la casa para robar y que se llevó a la mujer para sacar dinero del cajero, negando haber intentado agredirla sexualmente. En el interior de la vivienda sólo encontró setenta euros. El hombre alegaba que esa noche había consumido «cocaína, alcohol y pastillas».

Por su parte, la víctima declaró ayer protegida por una mampara para no tener que ver a su agresor, y aseguró que estaba en casa por la noche con sus dos hijos mientras su marido se encontraba trabajando en un hotel. El hombre irrumpió con una media en la cabeza en la vivienda amenazándoles con una pistola y una navaja. No fue hasta mucho más tarde cuando cayeron en la cuenta de que su asaltante era su vecino. Sabía el coche que tenían y por alguna razón pensaba que en la casa iba a encontrar dinero. Además la familia tenía la costumbre de dejar la puerta abierta. El acusado la obligó a atar a los dos hijos en el sofá y después reforzó las ligaduras él mismo.

Sin embargo, en la casa sólo había setenta euros, una cantidad que no le pareció suficiente al acusado y que puso una navaja en el cuello a la mujer exigiendo más. El asaltante y su rehén salieron del piso a sacar dinero, mientras que los hijos consiguieron desatarse y llamar a la Policía. De todos modos, el acusado tuvo que volver a la casa porque se había dejado la mochila.

En el momento en que bajaba por el ascensor con la víctima, vieron a la Policía en el portal y éste la recriminó «ahora sí que la has cagado, esos son tus hijos los que han llamado». A punta de pistola, la llevó por una salida trasera y llegaron hasta un edificio vecino, donde entraron en un bloque de aparcamientos. «Me llevaba tan rápido que le pedí que me dejara quitarme los zapatos porque no podía seguirle», relató la víctima.



Petición de rescate

La mujer aseguró que la hizo llamar a su esposo por teléfono para decirle que la llevaban otras dos personas en una furgoneta en dirección a Alicante. El secuestrador pidió un rescate de 5.000 euros al marido por liberar a la mujer y que llamaría en media hora. El acusado declaró ayer que hizo esa llamada para pedir rescate porque pretendía despistar con ella a los agentes.

En el aparcamiento, el procesado llevó a la mujer a un hueco donde había varios tablones y palés donde se ocultaron. El hombre la instó a que se tumbara y apagara el móvil y cuando ella le suplicó que le dejara tenerlo encendido para no quedarse incomunicada, éste lo arrojó al suelo y lo rompió. «En ese momento, empezó a mirarme de otra manera», relató la mujer al tribunal, llegando a exigirle que se desnudara. «Mientras me tocaba los pechos, me dijo "sabía que estabas buena, pero no tanto"», relató la mujer al tribunal con lágrimas en los ojos. La víctima aseguró que en el rato que estuvieron allí el hombre trató de agredirla sexualmente en tres ocasiones. La primera, introduciéndola el pene en la boca; la segunda, por vía vaginal intentando separarle las piernas. La resistencia de la víctima impidió que lo lograra. Finalmente, la mujer se pudo dar a la fuga aprovechando que su captor se alejó para comprobar si venía alguien. La víctima se encontró con un vecino, con el que entró en casa y llamó a la Policía.

La afectada relató que, además de las lesiones físicas sufridas en el robo, también resultó con lesiones psicológicas, tanto ella como sus dos hijos. «No podíamos estar en aquella casa y acabábamos durmiendo todos juntos en el salón», relató. En el mismo edificio, se cruzaban diariamente con la madre y la novia del acusado, por lo que no pudieron soportar la presión y se acabaron marchando a vivir a otro sitio. El juicio seguirá hoy.