«Quieres alegrarte porque mi hija está bien pero estamos muy tristes»

Blanca volvió a nacer el domingo por la noche. Viajaba en el coche con sus amigas Paola, herida de gravedad, y Carmen, fallecida en el siniestro. La joven, también de Torrent, se encuentra hospitalizada en la Fe. Ayer la subieron a planta tras pasar más de dos días en la UCI. Presenta fractura de clavícula, externon, de dos costillas y tres vértebras, además de un fuerte golpe en la zona abdominal.

Su madre, Carmen Serrano, expresaba a este diario sus «sentimientos encontrados. Por un lado, quieres alegrarte y estar contento porque Blanca está fuera de peligro, pero por otro, estamos muy, muy tristes por la muerte de Carmen, a la que consideraba una hija».

La madre explicaba que desde el accidente «ha sido todo una pesadilla terrible. Primero la llamada del hospital preguntando por familiares de Blanca García. En ese momento se te cae el mundo encima. Luego el camino hasta la Fe se nos hizo eterno y la espera en el hospital hasta las primeras noticias fue interminable, agustioso». Carmen Serrano aprovechaba para ensalzar «la humanidad y el tacto del personal de la Fe» y quiso dar las gracias a los policías y bomberos que atendieron a las tres chicas. También al Ayuntamiento de Torrent y al alcade Jesús Ros por "estar a nuestro lado".

La mujer, que acudió ayer al funeral de Carmen, destacaba la "entereza brutal y fortaleza" mostrada por los padres de la chica fallecida. "Yo los veía y pensaba: no me puedo quejar viendo a estas personas que acaban de perder a su hija en un golpe durísimo de la vida", destacaba.

La madre confesaba que todavía no le han comunicado a Blanca que su amiga Carmen ha fallecido. "Los psicólogos nos han dicho que debemos ser nosotros los que le digamos la noticia, pero no sabemos cómo le puede afectar dadas sus lesiones. Tenemos que hablar con los médicos para ver qué hacemos", revelaba. Carmen Serrano indicaba que el hermano mellizo de Blanca ha partido desde Carolina del Sur, donde estudia, para estar con su hermana. «Dice que va a acampar en la habitación del hospital para no separarse de ella», apuntaba.

La madre de la chica reclamaba al Ayuntamiento de València más seguridad en la zona del siniestro.