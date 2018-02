La causa contra ´El Chicle´ por la presunta violación a su cuñada, cerca de reabrirse

Trece años después de la presunta violación de José Enrique Abuín, 'El Chicle', a su cuñada, el juez podría reabrir la causa. El caso quedó archivado por falta de pruebas e incluso se llegaron a presentar actas notariales confirmando la coartada del autor confeso de la muerte de Diana Quer. Según desvela el 'Programa de AR', esas actas habrían sido falsificadas después de que los padres del agresor lo pidiesen.

El caso podría abrirse de nuevo después de que un allegado de 'El Chicle' grabase un audio que entregó a familiares de Rosario Rodríguez, esposa de Abuín. Estos entregaron el documento, posteriormente, al juzgado. Según el programa de Tele5, el hombre tenía miedo de que 'El Chicle' hiciera lo mismo con una familiar suya. En el audio habría dicho que "lo bueno" de que su mujer tuviese una hermana gemela "es que parece" que se está acostando con ella "porque son iguales".

La cuñada de Abuín acudirá a declarar con la reapertura de la causa. En enero, se hizo pública la declaración de la hermana de Rosario sobre la presunta violación que sufrió. "Cuando estaba delante de mi casa esperando al autobús para ir al instituto se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a Rianxo sacar dinero para devolvérselo a mi padre. Aparcó el coche en un descampado, junto a la capilla. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Me cogió el móvil, lo guardó en el lateral del coche y no me lo devolvió", señaló Vanesa en su día, cuando puso la denuncia.

Aquella no era la primera vez que Abuín abusaba de ella. Ya en julio de 2004, un año antes, le tocó el pecho por encima de la ropa contra su voluntad: "Se lo conté a mi hermana y ella tuvo un problema con su marido, aunque luego siguieron juntos. Por eso cuando me apunta con el cuchillo y me lleva en el coche me dice que soy una chivata".

Vanesa se desnudó porque "tenía miedo". Acto seguido, su cuñado le pidió que le hiciera una felación y ésta se negó. "Sacó una caja de condones que tenía en la guantera del coche y me dijo que eligiera un sabor. Como me negué a hacerlo, me dijo que mejor entonces me violaba. Se puso el condón y me penetró varias veces, aunque no consigo recordar las que me violó, eyaculó en una ocasión y no se cambió de condón. Duró unos 10 minutos".

Cuando terminó, Abuín le rozó con el cuchillo por el pecho, desde la garganta hasta el ombligo pero sin llegar a clavárselo, según su relato. "No me peleé sólo me quedé inmóvil hasta que terminó", añade. Para asegurarse de que Vanesa no presentase la denuncia, 'El Chicle la amenazó antes de abandonarla: "Me decía que si se lo contaba a alguien mataba a mi hermana, a mi sobrina, y que luego me mataría a mí".

Días después, acabó contándoselo a los padres y fue llevada a un médico en Santiago, donde le dijeron que presentase la denuncia. Entre tanto, 'El Chicle' utilizó un notario y varios amigos para crear una coartada, en la que aseguraba estar en el banco de Rianxo a la misma hora en que se producía la violación.

'El Chicle' llegó a estar en prisión provisional por ese caso (unos meses que podrá descontar de ser condenado por la muerte de Diana Quer). Sin embargo, las presiones familiares acabaron provocando que la hermana gemela de Rosario Rodríguez retirara la denuncia y provocando que Abuín Gey quedase en libertad y libre de culpa aparentemente, ya que su mujer le protegió y le dio cobertura con una coartada.