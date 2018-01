Una mujer detenida en Benidorm por robar mediante el método del "hurto amoroso"

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una mujer de nacionalidad rumana de 18 años, acusada de cometer al menos tres robos en cinco días mediante el método del "hurto amoroso". En el modus operandi de este tipo de hurtos destaca que se trata de grupos organizados compuestos por numerosos jóvenes, mujeres y hombres, unidos generalmente por lazos de consanguinidad.

Las autoras, generalmente parejas de chicas jóvenes y muy educadas, para no suscitar ningún tipo de sospecha, abordan a sus víctimas en la vía pública a personas de avanzada edad o con algún tipo de discapacidad, para que en caso de que las descubran, tengan serias dudas de que puedan identificarlas y dificultar de esta manera la labor policial. Les ofrecen servicios sexuales e insinuaciones al objeto de acercarse a ellos todo lo posible para sustraerles dinero o joyas que tienen a la vista, como relojes, collares, pulseras o anillos, llegando a mantener contacto físico con ellos en forma de abrazos o besos en las manos y mejillas.

Si la víctima se percata de la maniobra, éstas no dudan en emplear la violencia para lograr su fin y huyen rápidamente del lugar subiéndose a un vehículo que generalmente les espera en las inmediaciones. En muchos casos y debido a la alta especialización que han adquirido, las víctimas no llegan a percatarse de las sustracciones hasta minutos después, no pudiendo aportar, en la mayoría de las ocasiones, las características de las mismas.

Los integrantes de este grupo cometen sus fechorías a lo largo de toda la geografía española, lo que dificulta conocer el lugar exacto en el que van a realizar su próxima actuación delictiva, según han señalado desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

El miércoles 13 de enero y a través de una denuncia formulada por una de las víctimas en la Comisaría de Benidorm, los agentes comenzaron una investigación en torno a una mujer que presumiblemente podría estar dedicándose a este tipo de hurtos. Escasos días después, los agentes identificaron a esta mujer como la autora de tres hurtos cometidos mediante este procedimiento en la ciudad de Benidorm en apenas cinco días, logrando su localización y detención el miércoles 17 de enero, cuando junto con otra mujer se encontraba realizando un "hurto amoroso" a un hombre de avanzada edad. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Benidorm.