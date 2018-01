Juzgan a un empresario por quedarse 280.000 euros del parking verde de la Albufereta

La Audiencia Provincial de Alicante sentó ayer en el banquillo a un empresario acusado de haberse apropiado de 280.000 euros del dinero para la construcción del aparcamiento verde en la Albufereta en el año 2008. El Ayuntamiento de Alicante adjudicó las obras a una Unión Temporal de Empresas por 752.180 euros el 2 de octubre de 2008, a las que se añadieron otros 215.379 por trabajos complementarios.

El acusado fue nombrado gerente de las mercantiles para la ejecución de las obras. La Fiscalía le acusa de haberse valido de su cargo para desviar fondos destinados a los trabajos en su propio beneficio, cantidad cifrada en 280.000 euros. Aún así, las obras se terminaron y el Ayuntamiento no resultó perjudicado por el presunto desfalco. Fueron los proveedores que se quedaron sin cobrar y la segunda de las mercantiles de la UTE (que acabó presentando concurso de acreedores por las deudas) los principales perjudicados. Esta segunda empresa está personada en la causa como acusación particular. Los proveedores señalaron que ante los retrasos en los cobros, los responsables de los trabajos les decían que la culpa era del Ayuntamiento que no les pagaba.

El acusado negó ayer haberse apropiado de dinero y aseguró que si faltaron fondos debió ser cosa de sus socios en la UTE.

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de cuatro años y medio de prisión para el acusado por un delito continuado de apropiación indebida.