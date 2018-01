Investigan la agresión a un discapacitado en Valencia.

La Policía Local de Valencia investiga una presunta agresión que en la noche del sábado sufrió Enrique Marí García, de 43 años y con parálisis cerebral, en la calle Santos Justo y Pastor de Valencia.

Según denunció ayer su hermano, Javier Marí, Enrique se dirigía hacia la plaza de El Cedro, donde había quedado con unos amigos, cuando dos personas le asaltaron repentinamente y le propiciaron "tres o cuatro" puñetazos en la cara.

Uno de esos impactos, en la ceja, requirió de cuatro puntos de sutura para cerrarlo y le rompió las gafas. Durante la agresión, Enrique, usuario de una silla de ruedas, fue lanzado al suelo por los asaltantes, que acto seguido "se dieron a la fuga", como recoge la denuncia.

Fue una vecina que en esos momentos estaba paseando a su perro quien se encontró a Enrique herido en el suelo. Según su hermano, la víctima "es una persona muy conocida en el barrio", por lo que esta testigo le acompañó hasta su domicilio. Ya desde allí y junto a sus padres pidieron una ambulancia, que le trasladó hasta el Hospital Clínico, donde fue atendido por "cortes en la cara", según relata el informe de Urgencias.

El móvil de la presunta agresión no se conoce por el momento, pero según declara Javier "no se trató de un atraco", ya que Enrique portaba consigo un teléfono móvil valorado aproximadamente en 300 euros así como dinero en efectivo y nada de esto le fue sustraído por los asaltantes. "Hace tres años sí que fue víctima de un atraco, pero este no es el caso", asegura su hermano, "muy indignado" por la agresión. Al parecer, no les vio la cara.