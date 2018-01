Más de 500 agentes de Alicante se manifiestan en Barcelona para reclamar la equiparación salarial

Más de 500 agentes de Alicante han participado hoy en la movilización convocada en Barcelona por la asociación Jusapol (Justicia salarial policial), que agrupa a policías nacionales y guardias civiles de todo el país, para reclamar al Gobierno la equiparación salarial con las policías autonómicas. Entre 500 y 600 policías nacionales y guardias civiles se han desplazado desde la provincia en autobuses, tren, avión y vehículos particulares, en una protesta en la que han tomado parte miles de agentes de toda España.

Los miembros de Jusapol no se fían de las promesas y, por ello, hasta que no vean reflejado en la nómina el incremento salarial que demandan para equiparar su sueldo con el de las policías autonómicas, los agentes han anunciado que no cesarán en su campaña de movilizaciones y concienciación ciudadana para que el Gobierno cumpla de una vez una demanda histórica y no se quede en papel mojado, como ocurrió con el acuerdo firmado en 1992 con el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. Jusapol quiere que la equiparación se presupueste para tres años con partidas anuales de 500 millones pero sólo para los salarios y no otros gastos.

Creada por un grupo de policías de la comisaría de Palencia, Jusapol se considera «apolítica y asindical» y ha ido sumando asociados por todas las provincias. Sus continuas protestas, varias de ellas multitudinarias en Madrid, han provocado que el Ministerio del Interior, al menos en teoría, haya prometido a los sindicatos dicha equiparación pero sin concretar aún los tiempos.

Otra de las medidas impulsadas por Jusapol es la recogida de firmas para promover una iniciativa legislativa popular e instar al Gobierno a aprobar una ley específica de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de que sea realidad la equiparación salarial. En apenas un mes se han recogido 450.000 firmas en todo el país.



Diferencia de 700 euros

Según Jusapol, policías autonómicos como los mossos cobran una media de entre 600 y 700 euros más al mes que un guardia civil o policía nacional. Asimismo, cuando se jubilan la pensión no llega a 1.300 euros y la de un mosso es la máxima, más de dos mil euros. La diferencia será mayor porque este mes los mossos cobran 300 euros más.

La pasada semana la Diputación aprobó una moción del diputado tránsfuga Fernando Sepulcre para instar al Gobierno a que acuerde la equiparación y está previsto debatir una moción similar en el Ayuntamiento de Alicante y otras dos presentadas por Ciudadanos en los consistorios de La Vila Joiosa y Elche. Los miembros de Jusapol, que están pagando de su bolsillo los gastos de pancartas y camisetas y para viajar a las manifestaciones en Madrid y Barcelona, están ilusionados al ver que se puede hacer realidad un sueño justo y que dejen de cobrar menos salario pese a tener más competencias.