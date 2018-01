Detenido en Alicante por agresión sexual a una menor con la que contactó en una red social

Un juzgado de Alicante investiga la presunta agresión sexual a una menor de 15 años cometida en los aseos de un centro comercial por un joven de 20 años que fue detenido a principios de mes por la Policía Nacional tras la denuncia de la víctima. La menor y el joven se conocieron a través de Instagram y durante un tiempo estuvieron manteniendo contacto a través de esta red social y de Whatsapp.

El joven y la menor acabaron concertando una cita en un centro comercial de Alicante, donde estuvieron coqueteando y acabaron en los aseos del establecimiento. Allí el joven le planteó mantener relaciones sexuales pero ella le dijo que no. Sin embargo, pese a la negativa de la menor, la denunciante aseguran que le bajó los pantalones y consumó la agresión sexual mientras ella no paraba de decirle que no quería.

Una vez concluyó la presunta agresión se marcharon cada uno a su domicilio y posteriormente fue cuando se presentó la denuncia en comisaría. El joven fue detenido y alegó que no sabía que la chica era menor y que las relaciones fueron consentidas. Tras declarar en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.