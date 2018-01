La Guardia Civil defiende no haber detenido antes a "El Chicle"

El responsable de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, el coronel Francisco Javier Jambrina, defendió ayer el papel de la Benemérita en el caso de Diana Quer y alegó que si no se detuvo antes a José Enrique Abuín, «El Chicle», antes es porque había riesgo de que no se consiguiese una condena por falta de pruebas. Jambrina afirmó que «de no frustrarse» el intento de rapto de una joven en Boiro «podría haber ocurrido» un caso parecido al de Diana Quer.