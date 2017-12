Un hombre mata a su mujer a puñaladas en Guadalajara delante de sus tres hijos

Un hombre de 40 años ha sido detenido por matar ayer con un arma blanca a su pareja, de 37, en su domicilio familiar de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en presencia de tres menores, de entre uno y doce años, hijos de la víctima, que no había presentado denuncia previa por malos tratos. La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó que el presunto asesino tenía una denuncia por maltrato, que fue interpuesta por una anterior pareja en Madrid en 2007. Si se confirma que se trata de un crimen machista, serían 48 las mujeres que han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas, superando la cifra de víctimas registrada durante todo 2016, que fueron 44.

El supuesto asesino intentó quitarse la vida tras matar a su pareja y fue trasladado grave al Hospital de Guadalajara. El suceso ocurrió sobre las 7.43 horas.

La mujer asesinada mediante un corte en el cuello se llamaba Arantxa, vivía en ese domicilio desde hacía casi catorce años y tenía dos hijos, de 12 y 9 años fruto de un primer matrimonio, y un bebé de catorce meses con su actual pareja y presunto asesino. Los tres menores estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos y fue el mayor de ellos el que alertó a los vecinos, explicó el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez.

Los niños fueron atendidos de urgencia por el equipo de intervención psicológica de Cruz Roja y, posteriormente, por el servicio municipal de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género y el centro de la mujer de Azuqueca de Henares.

Rocío, vecina de la víctima, aseguró que tenía «bastante trato» con la mujer y siempre que podían se ayudaban, además de que los hijos de ambas son amigos. Relató que la fallecida era una «buena mujer», pero de su pareja señaló que es «una persona violenta ya que en una riña por una cuestión de los niños cogió del cuello a un vecino».

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo (Valladolid) a un hombre de 41 años como supuesto autor de la muerte de un joven de 26 años, al que apuñaló el miércoles por la noche en esa localidad, y que era la actual pareja de su exmujer, tras una discusión en el momento del cambio de custodia de un hijo.

Según explicó el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez, a las 22.40 horas del miércoles, el servicio regional de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas desde un establecimiento público solicitando asistencia médica para un hombre que había entrado en un local tras haber sufrido una agresión por arma blanca.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital comarcal de Medina del Campo y no pudo superar la intervención que le fue practicada por la herida que presentaba en el abdomen. La Policía Nacional procedió entonces a investigar las circunstancias del suceso y averiguó que el joven era la pareja de una mujer y que los hechos se registraron cuando ambos procedían a recoger al hijo de ella de casa de sus abuelos paternos. El abuelo no quiso dar al niño a la madre hasta que no llegara el padre del menor, que tenía algún tipo de custodia sobre el mismo. Cuando llegó el padre y expareja de la mujer, se inició una discusión entre los tres que desembocó en el apuñalamiento mortal. La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, explicó que al parecer la pareja estaba en trámites de separación y ha detallado que el niño tenía 11 años.