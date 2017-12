Sigue sin aparecer el hombre de 71 años buscado desde hace cinco días en Alicante

La angustia entre los familiares de Juan Montoya Molina, el hombre de 71 años que desapareció el pasado viernes en Alicante, cada vez es mayor pero no escatiman esfuerzos para seguir buscándole y atender las pistas que van llegado de ciudadanos que creen haberlo visto, aunque ninguna de ellas ha sido positiva por ahora. Juan sufre un retraso por falta de oxígeno al nacer y por tanto es un niño en el cuerpo de un adulto. No sabe leer ni escribir, no lleva dinero y necesita tomar con urgencia una medicación para el riñón. Además de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil en la búsqueda de Juan está colaborando también la Cruz Roja. Los familiares están repartiendo fotos de Juan y difundiéndolas a través de redes sociales para tratar de localizarlo cuanto antes. Para dar cualquier información se ruega llamar al 091, 112 o 062.