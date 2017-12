Detenido tras robar en un camión de reparto y ser identificado por la huella

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de nacionalidad española de 34 años como presunto autor del robo en un camión de reparto, del que sustrajo material audiovisual valorado en más de 15.000 euros. La detención se ha producido tras ser identificado por la Policía Científica, a través de sus huellas dactilares.

Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes policiales recibieron una denuncia en la que se daba cuenta de un robo sufrido en el interior de un camión de reparto en Elche. Los investigadores acudieron al lugar de los hechos y comenzaron a recabar datos a través de diversas declaraciones de posibles testigos de los hechos.

Con la información recopilada, los agentes centraron la autoría de los hechos en un varón reincidente en este tipo de robos, por lo que iniciaron varias gestiones de investigación sobre el sujeto y su entorno, todo ello con el fin de averiguar el lugar donde posiblemente había dado salida al material sustraído.

Finalmente, los investigadores localizaron y recuperaron dicho material, el cual fue entregado a su legítimo propietario.

La operación se dio por finalizada cuando la Brigada Local de Policía Científica, tras la inspección ocular practicada en el camión, realizó un informe en el que se identificaba a la persona detenida. Dicha persona fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial acusada de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Prueba recurrente

La identificación por huella es uno de los métodos más utilizados por la Policía Nacional para dar con la identidad de los delincuentes. Además, no se reserva para grandes robos, sino que se utiliza en todos los casos. De hecho, hace tan solo unas semanas, los agentes procedían a la detención de un joven de 22 años como presunto autor del robo de hasta tres bicicletas en el IES Monserrat Roig. Los hechos se consumaron en diciembre del año pasado, pero no ha sido hasta ahora cuando los agentes han dado con su identidad, a través de las huellas dactilares encontradas en el lugar donde se produjeron los hechos. De hecho, los agentes también encontraron rastros de sangre, si bien la prueba de ADN no se ha practicado, ya que se ha logrado identificar mediante la huella dactilar.

Otro caso se produjo este verano, cuando la identificación por huella dactilar permitió a agentes de la Policía Nacional dar con el autor de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero en la ciudad. Las investigaciones realizadas por la Unidad Científica han dado con un hombre de mediana edad con una pequeña lista de antecedentes penales gracias a la cual se ha podido identificar al sujeto. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril en un bar de la calle Hermanos Caracena de Elche. La propietaria del local acudió tras saltar la alarma y encontró la persiana de acceso forzada, así como la caja fuerte. La propietaria, además de los daños materiales, denunció el robo de 70 euros sustraídos en el interior del establecimiento.