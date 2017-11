El juez procesa a la madre y al novio de la niña de Luceros por otros abandonos y maltrato

La defensa incide en que los hechos denunciados no son constitutivos de delito y confía en una resolución absolutoria.

El juez que investiga un presunto maltrato a la niña de 6 años rescatada el pasado 1 de marzo por los Bomberos de una cornisa en la plaza de los Luceros de Alicante ha procesado a la madre y al compañero sentimental de ésta, el exvicepresidente del Hércules Juan José Huerga, por tres delitos, según confirmó ayer este diario en fuentes judiciales. El magistrado considera que ambos pueden ser responsables de un delito de abandono de menor y delitos leves de maltrato y vejaciones, por lo que ha emplazado a las acusaciones para que presenten sus escritos de conclusiones y las penas que reclaman.

Esta segunda causa penal se abrió tras una denuncia presentada por el padre biológico de la menor tras haber llevado a la niña a un psicólogo para determinar si había sufrido algún tipo de trauma tras el rescate. Según la denuncia, fue en ese momento cuando la pequeña habría revelado que no era la primera vez que se quedaba sola en la casa. También denunciaba que la habrían cogido del cuello y zarandeado y que la llamaban «cara huevo y pitufa». Tras una investigación con denuncias cruzadas entre las partes, el magistrado ha acordado dictar el pase de la causa a procedimiento abreviado, que supone el cierre de la instrucción antes de enviar la causa a un juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento.

Por su parte, desde la defensa se incidió ayer en que los hechos no son constitutivos de delito y confió en una resolución absolutoria, según aseguró el abogado de la madre de la pequeña José Javier Sáez Zambrana. El letrado señaló que por el abandono de la niña la madre ya va a ser enjuiciada en un juzgado de lo Penal de Alicante, mientras que los supuestos malos tratos que se detallan en la denuncia no son constitutivos de delito alguno. De todas maneras consideró que había que estar a la espera de lo que resolvía la Fiscalía, que por el momento no ha estado en ninguno de los interrogatorios. La acusación la ha promovido el padre de la menor que incide en que el abandono de la niña la noche del rescate no fue una cosa puntual, sino que era algo que ocurría con asiduidad y que eso no se va a juzgar en la otra causa.

La Fiscalía pide para la madre en el proceso abierto tras el rescate un pena de veinte meses de cárcel por el abandono de la menor. La custodia de la menor estaba concedida a la madre, pero a raíz de estos hechos el padre biológico reclamó una revisión de esta situación.

Custodia



Tras la petición, se celebró una nueva vista en los juzgados de Familia para dar de manera cautelar la custodia al padre a petición de la Fiscalía, que consideraba el asunto de la suficiente entidad como para adoptar la medida. Posteriormente esta decisión fue confirmada por la magistrada. La decisión está recurrida en la Audiencia, mientras que periódicamente el juzgado viene celebrando vistas para ir revisando la custodia.

Desde el Ministerio Público se estima que el comportamiento de la madre al dejar sola a la pequeña en casa de cinco años de edad dejó a la menor en una situación de riesgo, aunque ésta pudo ser rescatada por los Bomberos del alféizar de apenas cinco centímetros de grosor en el que estaba apoyada. La fiscal la acusa de un delito de abandono temporal de menores y el juicio está pendiente de fecha en un Penal alicantino.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.15 horas en una vivienda situada en una séptima planta de un inmueble de la plaza de los Luceros cuando la pequeña se despertó sola en cosa y salió por la ventana. La niña se quedó sujeta a la barandilla del balcón acristalado de la casa, con el cuerpo hacia el exterior de la calle y apoyada únicamente «en un alféizar de aproximadamente 5 centímetros de grosor, con el consiguiente peligro para su integridad», relataba el magistrado Santiago Luis Hoyos en el auto de procesamiento.