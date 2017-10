Once años de cárcel por quemar la casa de su expareja en Alicante con la hija dentro

La Audiencia Provincial ha impuesto once años y seis meses de prisión a un hombre acusado de pegar fuego a la vivienda de su expareja con la hija de ésta en el interior en el barrio de Los Ángeles de Alicante, según la sentencia hecha pública ayer. La joven de 15 años de edad trató de escapar por el balcón a la casa del vecino pero acabó cayendo desde el primer piso sobre los coches estacionados en la calle y resultó herida. El tribunal le impone diez años de cárcel por el incendio y dos penas de nueve meses por delitos de lesiones y amenazas a la madre de la menor.

Los hechos ocurrieron la tarde del 2 de agosto del año pasado, tras una discusión entre el acusado y su compañera, cuando ella decidió poner fin a la relación sentimental que tenían desde hacía siete meses. La mujer sufrió una agresión y acabó echando de la casa al procesado. Pocas horas después se presentó en la terraza donde ella estaba tomando algo con su hija y un amigo y la amenazó de muerte.

El fallo declara probado que el procesado esa misma tarde se coló en la casa de su expareja trepando por una tubería de la fachada y le prendió fuego a la casa con un papel que quemó y arrojó sobre un sofá. En ese momento, llegó a la casa la hija de la víctima, que le recriminó su acción. El acusado empujó a la menor dentro del salón en llamas y salió huyendo de la vivienda. La joven quedó atrapada en la estancia en pleno incendio, debido a que la puerta no podía abrirse porque la manivela interior estaba rota. Los jueces no consideran probado que el acusado cerrara la puerta deliberadamente para encerrar a la joven, pero señalan que se creó una situación de riesgo objetivo para ella y para el resto de los vecinos del inmueble, tal como planteaban la Fiscalía y el letrado de la acusación particular, Pedro Diego Pérez Gómez. El inmueble tuvo que ser desalojado ante la virulencia de las llamas y entre los vecinos había personas de movilidad reducida.