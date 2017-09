El acta de la reunión de la comisión disciplinaria en la que se acuerda el archivo del expediente al magistrado José de Madaria recoge la conversación grabada por el juez de Orihuela al que comienza diciéndole acerca de un condenado por dos delitos de prostitución: «(...) no sé si os ha pedido u os va a pedir la suspensión de ambas penas, yo creo que si aún no lo acordáis, por lo menos lo tramitáis y la Sala lo acordamos, yo desde luego estoy dispuesto a acordarlo». (...) No te estoy pidiendo nada (...) si no fuera posible nosotros ya lo tenemos hablado, entonces sí que lo vamos a hacer». (...) Vamos a ver, no es una cuestión de justicia pura y duda, me entiendes lo que quiero decir, con la ley en la mano entraría en la cárcel (...) Mira a ver si se puede hacer algo, ¿Eh? yo lo... a mi me da igual que se sustituya o que se suspenda... lo que no quiero es que un hombre que tiene hijos entre en la cárcel».