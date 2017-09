Néstor José Gómez: «¿Por qué ha de ganar un mosso 10.000 euros más que un policía o un guardia civil?»

Los policías se van a concentrar estos días para exigir al Gobierno la equiparación salarial con las policías autonómicas para la Policía Nacional y la Guardia Civil. El secretario de la UFP considera un agravio que un mosso o un ertzaintza cobre 10.000 euros más al año.

¿Qué ha ocurrido para que este año se escuche con más fuerza esa demanda histórica de equiparación salarial para la Policía Nacional y la Guardia Civil?

La equiparación salarial es una reivindicación histórica de la UFP, la cual se ha estado pidiendo constantemente. En 2010 se sufrió un recorte del sueldo del 5 % y se congeló hasta 2016, se quitó la paga extraordinaria de Navidad, se subió el sueldo en 2016 lo mismo que el IPC (1%), ese año se ha subido otra vez únicamente un 1%. Por contra, el día 5 de abril de este año, el ministro del Interior aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso de abordar la equiparación salarial de policías y guardias civiles, pero que lo haría cuando haya disponibilidad presupuestaria y en agosto de este año la Unión Europea ha dado por cerrada la crisis económica. Por eso ahora es el momento de pedir lo que por derecho nos corresponde, que es la equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales autonómicos.

¿Cuánto cobra más un policía autonómico?

Unos 700 euros brutos al mes, o lo que es lo mismo 10.000 euros anuales. A esto hay que sumar que ellos les pagan por asistencia a juicios, cosa que a nosotros no, y cobran más que nosotros por realizar servicios extraordinarios, turnos, etc.

¿No cree que estos desagravios pueden desmotivar a los agentes en su trabajo diario?

Está claro que este es un factor muy elevado de desmotivación, puesto que se está viendo que policías con menos competencias que la Policía Nacional y la Guardia Civil están cobrando mucho más, con el añadido de que el sueldo de los Mossos por ejemplo se paga casi en su totalidad con dinero estatal, cuando a nosotros se nos dice por activa y por pasiva que no hay dinero.

Hace unos meses su sindicato y otras organizaciones cifraron en 400 agentes el déficit de la plantilla de la Policía en la provincia ¿Se puede prestar así un servicio de seguridad con garantías a los alicantinos?

Es muy difícil prestar un servicio de calidad, como merece el ciudadano con un déficit tan grande de personal. El trabajo sale adelante por la profesionalidad de los compañeros, si bien todo tiene un límite. Lo que no se puede permitir es que haya una sola llamada al 091 que no sea atendida por falta de personal o que no se pueda comisionar un indicativo de radiopatrulla a una llamada de emergencia porque no hay indicativos suficientes en la calle. Eso es lo que tenemos que evitar.

La UFP denunció hace unos meses que se estaban dejando servicios sin atender por falta de agentes, ¿Continúa este problema?

Sí. No es lo habitual, pero ocurre de vez en cuando. Lo única novedad ha sido la incorporación de los alumnos de prácticas, que si bien han sido un incremento de personal, son funcionarios que en un año cuando acaben las prácticas se marcharán. Hay que reforzar los turnos del Grupo de Atención al Ciudadano y el resto de brigadas con más policías. A más policías, más seguridad, es algo que cualquier Gobierno no debería de escatimar en sus presupuestos generales y más teniendo en cuenta como están las cosas hoy en día.

Con la oferta de empleo público que ha sacado este año el Gobierno, ¿Cuánto tiempo se tardará en normalizar la situación y que los catálogos de puestos de trabajo se cubran al cien por cien?

Dependerá de la oferta de empleo público que se siga realizando los próximos años. Deberá de cubrir los puestos de trabajo de los funcionarios que se han jubilado estos años, donde la oferta de empleo público ha sido casi inexistente y de los que se van jubilando año tras año. Eso sin contar con que las ciudades han crecido y el catálogo de puestos de trabajo ha quedado obsoleto y no satisface las necesidades del trabajo policial actual.

El próximo lunes han convocado una concentración cinco sindicatos de la Policía y dos asociaciones de guardias civiles. ¿Es más necesaria que nunca la unidad sindical para conseguir es justicia salarial que demandan?

Ahora mismo son cinco sindicatos policiales y tres asociaciones de la Guardia Civil, al haberse sumado recientemente la Unión de Guardias Civiles (UGC). Debemos estar unidos para hacer fuerza y que se oiga nuestra voz. Nunca se había conseguido juntar a la Policía Nacional con la Guardia Civil y debemos aprovechar esa unión para reivindicar lo que nos corresponde. ¿Por qué ha de ganar un mosso o un ertzaintza 10.000 euros más que un policía nacional o un guardia civil?

Además de esta protesta para hoy se ha convocado en todas las provincias otra con la misma demanda por parte de Jusapol, un movimiento promovido por policías de Palencia. ¿Hay descontento entre los policías con los sindicatos tradicionales?

Hay descontento de algunos compañeros por entender que se lleva tiempo sin pedir la equiparación salarial, si bien y aunque acabamos de salir de una crisis económica, la UFP no ha parado de pedir justicia salarial para la Policía Nacional, como se puede demostrar en múltiples escritos. Ahora que la Unión Europea ha dado por cerrada la crisis económica es el momento de seguir reivindicando con más fuerza que nunca, y conjuntamente con la Guardia Civil y con todas aquellas asociaciones que quieran sumarse, un sueldo equiparado al de las policías autonómicas. Por ello queremos invitar a todos los policías nacionales, guardias civiles, sus familiares y demás ciudadanos a participar en la concentración que tendrá lugar el día 2 de Octubre a las 18:30 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante.