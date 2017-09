Archivan la causa a dos jefes de Pediatría del Hospital de Sant Joan al no ver desvío de fondos

Las pesquisas se iniciaron hace seis años tras una denuncia anónima en la Fiscalía.

Un juzgado de Alicante ha archivado la causa abierta contra dos jefes del Servicio de Pediatría del Hospital de Sant Joan por un presunto desvío de fondos que donaban laboratorios, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El juzgado concluye que el dinero nada tenía que ver con el Hospital, sino que se trataban de donaciones a una asociación vinculada a los investigados con fines de investigación científica.La decisión se ha tomado a instancias de la Fiscalía que, tras la investigación abierta hace seis años, no ha visto indicios de que se desviaran fondos, ni constancia de perjudicados por los hechos.

La denuncia, que era de carácter anónimo, fue presentada contra dos responsables del servicio de Pediatría y que fueron socios fundadores de la entidad Asociación Unidad de Nutrición, Crecimiento y Metabolismo. El primero de los denunciados estuvo 27 años al frente del departamento, mientras que la segunda fue la persona que le sucedió en el puesto y que aún sigue como jefa del servicio. Los dos investigados estaban vinculados a una asociación creada para ayudar y promocionar la investigación en nutrición pediátrica de la Universidad. En la denuncia se alertaba de que las donaciones de uno de los laboratorios podrían no haber sido destinadas a los fines para los que fue creada la entidad, cantidad que se cifraba en torno a los 26.000 euros al año.

Tras la investigación judicial no se han encontrado indicios de que haya habido una pérdida de dinero público. Los gastos investigados eran exclusivamente de la asociación y no del centro sanitario. El auto recuerda que no ha resultado acreditada la vinculación de la asociación ni con el Hospital de Sant Joan, ni con la Facultad de Medicina, que no habrían perdido ningún euro. Se trataba de una asociación sin ánimo de lucro y de carácter privado.

Las pesquisas tampoco han revelado que el dinero que la entidad recibiera por parte de las farmacéuticas tuviesen relación con el turno rotatorio simunistrador de leche infantil al Hospital, según expone el auto judicial.

El juzgado preguntó a los representantes de las entidades que colaboraban y habían entregado dinero a la asociación y ninguna se había sentido perjudicada por estos hechos. Tampoco se han encontrado indicios ni de que se contravinieran los fines sociales de la asociación, ni ninguno de los socios fundadores de la entidad se han sentido perjudicados por lo que el magistrado concluye que no ha quedado acreditado que el dinero se usara a fines ajenos a los fines de la entidad y que, por tanto, procede al archivo del caso.

La decisión no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia, aunque no es previsible que se presente ninguno ya que la única acusación la ejerce la Fiscalía y es la que ha pedido el archivo de las actuaciones.

La cuenta corriente de la que dependían las donaciones estuvo durante prácticamente todo el tiempo desde su creación a finales de los ochenta a nombre del exjefe del Servicio de Pediatría del hospital, si bien tras su jubilación la cuenta llegó a estar durante un pequeño tiempo a nombre de la actual responsable del servicio. Ambos fueron citados por el juzgado en calidad de investigados para dar cuenta de las presuntas irregularidades.

El primero de ellos fue interrogado sobre los gastos y extracciones analizadas en los informes policiales. Según explicó, algunos de ellos se trataban de viajes para asistencias a congresos y otras actividades relacionadas con la investigación científica. Por su parte, la segunda investigada mantuvo que era ajena a los hechos y a la actividad de la entidad. La investigada declaró que ni siquiera era consciente de la existencia de la asociación y que se había olvidado de ella, ya que desde su creación no se había vuelto a reunir formalmente.