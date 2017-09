El autor de la agresión a un compañero de clase no puede ser detenido al tener 13 años

El instituto El Pla acordó expulsar cinco días a los dos hermanos denunciados en comisaría por la madre del menor.

El principal implicado en la agresión a un niño hemofílico de 13 años que fue rodeado por otros seis menores al salir de su instituto en Alicante y agredido a continuación tiene también trece años de edad y por tanto es inimputable, de ahí que no pueda ser detenido como autor de las lesiones sufridas por su compañero de clase, según informaron ayer fuentes policiales. La investigación policial ha catalogado la agresión como un delito leve de lesiones, por lo que al no poder detener al niño de 13 años se procederá a tomar declaración a su hermano y se tratará de identificar a los otros cuatro adolescentes que no conocía el menor golpeado.

La madre también relató en la denuncia que, además de la agresión ocurrida el pasado miércoles después que su hijo denunciara al profesor que no paraba de molestarle su compañero de clase, desde el inicio de curso el pasado 11 de septiembre estaba sufriendo acoso escolar.

Los hechos denunciados ante la Policía Nacional se referían a una agresión en la que participaron seis menores, de los que la víctima pudo identificar a su compañero de clase y a su hermano, ambos estudiantes del instituto El Pla de Alicante. Tras conocer la denuncia el centro escolar acordó la expulsión de los dos alumnos durante cinco días, además de dar parte a la Fiscalía de Menores.

Aunque era el menor de 13 años el autor de los puñetazos que le propinaron tras tirarle al suelo, el hermano de 17 años no paraba de incitarle para que continuara con frases como «dale más fuerte» o «¡Mátalo!», según explicó ayer a este diario la madre del niño agredido. El menor continúa en reposo en su domicilio y la madre quiere que su hijo reciba algún tipo de ayuda psicológica para superar lo ocurrido, ya que «tiene auténtico pánico».