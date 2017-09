Suspenden el juicio por la mayor trama de fraude fiscal en coches de lujo en Alicante

La Audiencia Provincial suspendió ayer el juicio por la mayor trama de fraude fiscal en la importación de coches de lujo en Alicante tras aportar la Agencia Tributaria a última hora miles de documentos que reclamaban las defensas. Todavía no hay fecha para la nueva vista oral. La sala aún tiene que decidir si debe devolver toda la causa al juzgado para que se presenten nuevos escritos de defensa basados en lo que las nuevas pruebas aporten. Seis personas se sientan en el banquillo por un presunto fraude a la Hacienda Pública valorado en más de 6 millones entre 2004 y 2007 a través de sociedades vinculadas al Grupo Auto Salón.

La vista ya se suspendió hace dos años ante la posibilidad de que los acusados y la Agencia Tributaria cerraran una conformidad, pero las negociaciones no llegaron a acuerdo alguno. La defensa planteó el pasado julio que se aportaran los documentos en los que se basó el informe de la Agencia. La documentación original se presentó el viernes ante la Audiencia por la Agencia Tributaria, motivo por el que las defensas pidieron ayer la suspensión de la vista oral al inicio del juicio.

El abogado reclamó tiempo para estudiar esta documentación para no vulnerar el derecho de defensa y que se retroceda toda la causa al momento en que los letrados presentaran sus escritos de conclusiones provisionales. Esto supondría volver a mandar la causa otra vez al juzgado que empezó las investigaciones en 2008. La Fiscalía no se opuso a la suspensión pero pidió que no se devolviera la causa al juzgado y sólo se diera tiempo a las defensas para estudiar la documentación. La abogada del Estado señaló que el juzgado había dejado en depósito la documentación en la Agencia Tributaria y que hasta ahora no la había reclamado, pero tampoco se opuso a la suspensión.