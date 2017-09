Denuncian una agresión de seis menores a un niño de 13 años al salir del instituto en Alicante

Estatura, peso y corte de pelo. Sobre estos tres elementos y algún otro se han estado burlando e insultando desde principio de curso de un niño de 13 años hemofílico que la semana pasada fue agredido por un grupo de seis menores en Alicante después de que uno de ellos fuera expulsado de clase tras comunicar la víctima al profesor que no paraba de molestarle. El menor se encuentra en reposo en su casa con numerosas contusiones y la Policía Nacional investiga la denuncia presentada el pasado viernes por su madre, aunque por el momento no se han practicado detenciones. No obstante, uno de los presuntos implicados tiene 13 años y es inimputable.

La madre del menor, que tiene reconocida una minusvalía del 33 por ciento por ser hemofílico, explicó ayer a este diario que la dirección del instituto El Pla le ha comunicado que han expulsado del centro durante cinco días a dos hermanos presuntamente implicados en la agresión y se ha dado parte a la Fiscalía. Asimismo, la madre añadió que le indicaron que pueden mantener a los menores en su casa durante un periodo de un mes mientras se estudia la adopción de otras medidas, como un cambio de centro.

Desde la Conselleria de Educación explicaron que el instituto El Pla ha seguido el protocolo de acuerdo al Plan PREVI –Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana– y al tratarse de una agresión grave lo ha comunicado a la Fiscalía de Menores para que tenga conocimiento. Según Educación, el modo de actuar ahora de la Fiscalía ya no es de su competencia pero sí precisaron que el PREVI de Alicante está tratando el caso y como medida de prevención ha enviado a casa a los agresores mientras la Inspección de Educación realizar su trabajo.

La denuncia fue presentada en comisaría por la madre y en ella se explica que la agresión se produjo sobre las dos de la tarde del pasado miércoles en una calle próxima al instituto donde su hijo estudia primero de Enseñanza Secundaria.

La denuncia precisa que la víctima tiene un compañero de clase, también de 13 años, que le está molestando con burlas e insultos desde el inicio de curso el 11 de septiembre. Tras este acoso continuado el pasado día 20 el estudiante comenzó a molestar al menor agredido y éste se lo comunicó a su profesor. El docente pidió al joven que se marchara de clase y cuando pasó junto al pupitre donde estaba sentado el menor golpeado le dijo en voz baja que «cuando salgamos te vas a enterar», siempre según la denuncia formulada sin la madre.

El menor salió del instituto acompañado de un amigo y en una calle próxima fueron rodeados por un grupo de jóvenes, entre ellos el compañero de clase que expulsó el profesor y su hermano, que estudia tercero de la ESO en el mismo centro. De nada sirvió que el amigo del agredido les dijera «no queremos problemas». La repuesta fue «vosotros no pero nosotros sí». Los dos hermanos comenzaron a darle una paliza y los otros cuatro jóvenes sujetaron al amigo para que no pudiera ayudarle, según la madre. «Le tiraron al suelo y de rodillas sobre mi hijo estuvieron dándole puñetazos mientras uno decía ¿ más fuerte, en las costillas, mátalo!», añadió. Al ser hemofílico las lesiones sufridas fueron más graves.

Tras la agresión el hijo buscó refugio en un bar pero «le echaron y vino a casa». La madre le trasladó al hospital, donde le atendieron de contusiones múltiples y resaltan dos hematomas en la espalda de cuatro centímetros cada uno. El Grupo de Menores realiza gestiones para identificar a los 6 jóvenes y ha puesto en marcha los mecanismos del plan de prevención de violencia escolar.