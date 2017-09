Cae una red que usó el nombre de muertos para estafar con alquileres vacacionales en Benidom

La Policía Nacional de Elda ha detenido a cuatro presuntos miembros de una organización acusada de estafar unos 45.000 euros mediante falsos alquileres vacacionales en Benidorm. La red empleaba la identidad de personas fallecidas para confeccionar los contratos con las personas que querían alquilar pisos que en realidad no existían. La Policía ha esclarecido 170 fraudes y ha localizado a 149 víctimas repartidas en diferentes provincias, según informó ayer la Comisaría Provincial.

La trama utilizaba fotos de pisos que sacaba de internet y luego ofrecían los alquileres a precios de «chollo» en plataformas de la red, como la web «milanuncios.com».

La Comisaría de Elda-Petrer inició la investigación el pasado mes de abril tras la denuncia de un estafado que declaró haber pagado un dinero en concepto de reserva por un piso de alquiler en Benidorm que nunca llegó a disfrutar.

La actividad de la trama se centraba en Benidorm y dos miembros de la banda se encargaba de retirar con rapidez el dinero en un cajero cuando las víctimas hacían las transferencia.

La investigación policial ha revelado que los estafadores creaban cuentas de correo electrónico para registrarse en la red y contrataban líneas de teléfono a su nombre o al de terceras personas. Cuando los interesados en los anuncios confirmaban la reserva les pedían la mitad del importe del aquiler del apartamento, que oscilaba entre 200 y 900 euros. El dinero se enviaba por transferencia y los estafadores remitían contratos de alquiler donde figuraba el nombre de personas fallecidas o ciudadanos a los que usurpaban su identidad.

Si solicitaban ir a ver el apartamento se excusaban alegando que en ese momento estaba ocupada.

La gran mayoría de estafados descubrió el engaño cuando se desplazaron a Benidorm y comprobaron que no existía la vivienda prometida. Llamaban al arrendador pero no respondía al teléfono y si lo hacía les decía que el anterior inquilino no se había marchado del piso y que les devolvería el dinero.

Por ahora la Policía ha acreditado 149 víctimas y se han esclarecidos 170 delitos, pero ha localizado unos 160 afectados y no se descarta que aumente el número porque la investigación continúa abierta.

Los arrestados pasaron a disposición judicial por delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.