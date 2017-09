Investigan la desaparición de una mujer y su hija en Sevilla

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo ayer que no se descarta por el momento «ninguna hipótesis» sobre la desaparición de una madre embarazada y su hija de 6 años en paradero desconocido desde el sábado y decretó el secreto de las actuaciones. Sanz dijo que «debemos respetar» el secreto de sumario que decretó el titular del juzgado de instrucción número 19 de Sevilla, que ha asumido esta causa.

Así, explicó que desde la denuncia de la desaparición de la mujer embarazada y su hija «se han activado todos los protocolos», también por la «no localización» de su actual pareja, de nacionalidad turca y con antecedentes penales. La denuncia por la desaparición de la mujer y su hija fue interpuesta después de que su expareja y padre de la niña alertara a la familia cuando su exesposa no acudió a la cita para dejarle a la pequeña y no contestaba al teléfono. La familia decidió entonces entrar en el domicilio y comprobó que habían dejado la comida a medio hacer y solo faltaba el bolso de ella. El delegado del Gobierno dejó clara su «confianza plena» en la Policía , y de momento no se descarta ninguna hipótesis.