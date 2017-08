Detenidas dos jóvenes por meter en la nevera a un bebé

Dos jóvenes, menores de edad han sido detenidas en Massachusetts por meter a un bebé en la nevera. La pequeña de ocho meses es la prima de una de las jóvenes y la habían dejado a su cuidado junto a una amiga.

La pequeña no dejaba de llorar y no se les ocurrió otra cosa que meter a la niña en el frigorífico. Lo hicieron entre risas, y mientras la prima la introducía y cerraba la puerta, la amiga lo grababa y lo subía todo a la red social Snapchat.

El jefe de policía de Danvers, Patrick Ambrose, relató que "aproximadamente a las 9:30 pm, los agentes de Danvers fueron notificados por la policía de Swampscott sobre la situación". Un usuario de la plataforma Snapchat pudo denunciar el vídeo subido a la red social.

El diario Daily Mail ha hablado con la madre de la niña, que ha afirmado: "Sé que mi sobrina no haría daño a mi hija y que esa no era su intención. Fue una tontería, una estupidez. No volveré a dejar a mis hijos con mi sobrina ni sus amigos nunca más", dijo la madre.

Las dos menores fueron arrestadas y posteriormente procesadas en el Tribunal de Menores de Essex en Salem. Se las acusa de poner en peligro a un menor y de agresión con lesiones.