Una fuga de gas obliga a acordonar la calle Cerdá de Alicante durante una hora

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante han intervenido en la calle Cerdá para obturar una grieta en una tubería de gas, perforada por maquinaría que trabaja en una obra en el barrio de Los Ángeles y la rápida intervención evitó que se tuvieran que desalojar todas las viviendas.

La fuga se ha producido sobre las 11.15 horas cuando en la citada vía se estaban haciendo obras para la renovación de la red de agua potable. Fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana confirmaron que una de las máquinas ha perforado una de las tuberías del gas que discurren por el subsuelo.A la zona se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Alicante, así como de la Policía Nacional y Local. Mientras los bomberos trataban de sellar la grieta, la policía vigilaba los accesos a las zonas acordonadas. Aunque, el tráfico no transitaba en algunos tramos de esa calle por las obras,los agentes evitaban que la gente traspasara los precintos de seguridad. Algunos vecinos que intentaban volver a sus casas no podían hacerlo hasta que ya no hubiera peligro y la seguridad estuviera garantizada. Hacia las 13.45 horas los precintos se han levantado y la gente ha podido regresar.

Así mismo efectivos de bomberos confirmaron que la grieta en la tubería de gas había sido ocasionada por una máquina excavadora que trabaja allí con motivo de las obras de Aguas de Alicante para renovar la red de abastecimiento y saneamiento en el sector del barrio de los Ángeles y posterior urbanización. Alicante a 28 de julio del 2017.