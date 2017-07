Una fisura en una balsa provoca inundaciones en Valverde de la Vera

Las avenidas de agua y lodo que hoy han anegado algunas calles e infraestructuras de la localidad cacereña de Valverde de la Vera han tenido su origen en una fisura de la balsa de abastecimiento de agua de este municipio, que en ese momento almacenaba 60.000 de sus 100.000 metros cúbicos de agua.



La consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, ha querido precisar que la infraestructura que ha originado esta inundación "no es una presa ni un pantano", como en un primer momento había apuntado la alcaldesa, Nathalie Victoria Deprez, sino la presa de abastecimiento de agua, que ha quedado completamente vacía.





No obstante, ha precisado queya que se han llevado a cabo las medidas técnicas para ello.En una rueda de prensa celebrada en Mérida para informar del dispositivo de emergencia establecido, García Bernal ha asegurado que no hay daños personales, aunque dos personas mayores sí han tenido que ser atendidas "por ansiedad y los lógicos nervios".La avenida de agua y lodo síque por el momento no se pueden cuantificar, y ha ocasionado el corte de la carretera EX-203, entre Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera, entre los kilómetros 68 y 69, por los destrozos sufridos en un tramo de unos 300 metros.Un gabinete de coordinación, con el consejero de Infraestructuras, José Luis Navarro, al frente, se ha reunido en el Ayuntamiento de Valverde de la Vera, municipio al que sí se puede acceder desde la carretera de Losar de la Vera.García Bernal ha detallado que a las 7.50 horas de hoy el 112 recibió la llamada de la alcaldesa de Valverde de la Vera y dos minutos más tardeque incluye el Plan de Inundaciones (INUNCAEX) en su nivel 1.Ha asegurado que aunque este "accidente" ha provocado la lógica alarma en la población "porque el agua, el barro y el lodo causan mucho impacto", la situación está controlada y las labores se centran en limpiar, reparar la carretera y evaluar los daños.A la zona se han desplazado; agentes de la Policía Local de Villanueva de la Vera y Losar; doce patrullas de la Guardia Civil y efectivos de Cruz Roja, entre ellos tres equipos acuáticos, que no han tenido que intervenir.García Bernal no ha querido pronunciarse sobre las posibles causas de la rotura o sobre la existencia de denuncias por "serias deficiencias" en la infraestructura como ha indicado Podemos, ya que "lo importante ahora" es desplegar los medios necesarios, asegurar a las personas y evaluar daños."Lo demás ya se verá", ha dicho la consejera que, en cuanto a la dimensión de los daños, ha indicado que es una cuestión que compete a la, "porque en lo que a nosotros compete lo importante es que el 112 ha coordinado todos los medios dos minutos después de recibir la primera llamada de la alcaldesa y que se han puesto todos los medios en el terreno".La consejera ha explicado que desde el primer momento elha seguido lo acontecido desde la sede del 112, y esta tarde visitará Valverde de la Vera.