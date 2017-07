Detenido por matar a sus padres en Paterna con una escopeta

Un hombre de 35 años ha sido detenido en Paterna por matar presuntamente a sus padres disparándoles con una escopeta de caza, según informó la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron hacia las 2.40 de la madrugada de ayer en una vivienda del Pasaje Marroca de Paterna, cuando un vecino ha alertado al teléfono de Emergencias 112 de que había oído siete detonaciones, golpes y gritos, según fuentes municipales.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que al llegar se encontraron en la calle con varios vecinos que también oyeron los disparos y los gritos. Dado que el sospechoso se negaba a abrir la puerta, los agentes tuvieron que acceder a través del domicilio de un vecino, concretamente a través de una ventana.

El Ayuntamiento valenciano de Paterna había ofrecido la posibilidad de internar en un centro al sospechoso pero la familia rechazó esa posibilidad . Así lo afirmó a Efe el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, que explicó que el supuesto parricida tenía una discapacidad que no precisó y recibía una paga de dependencia por ello. Aseguró que los servicios sociales del municipio aconsejaron a los padres internarlo en un centro del municipio, pero por parte de la familia no se aceptó esa posibilidad.

El vecindario seguía ayer conmocionado por el suceso. Según el relato de una vecina, Juli, estaba acostada cuando oyó lo que pensaba que eran «petardos». La mujer ha explicado que no tenían relación con el chico porque «a la mayoría no nos caía bien, hacía mucho daño y sabíamos que era él». «Era más o menos conflictivo», resumió, aunque describió a los padres como «gente encantadora» que no tenían «nada que ver con el hijo». «He pasado miedo, porque tengo dos hijos y lo mismo que ha hecho eso por dentro (de la casa), podía haber salido por fuera y haber hecho como en una feria: a todo lo que se mueve, disparo», dijo, para reconocer que tenía «miedo» tanto por ella como sus hijos.