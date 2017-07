Desmantelan una organización criminal que cometía robos en la provincia

La Guardia Civil de Alicante ha detenido, en la Partida Boqueres de la localidad de San Vicente y en Alcoy, a 5 personas: 3 hombres españoles, de 36, 35 y 27 años, y a dos mujeres, también españolas de 25 y 39 años, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, 9 delitos de robo de vehículos, tres delitos de hurto y de apropiación indebida. Durante el registro se han recuperado tres escopetas de aire comprimido, munición de caza, ordenadores, tablets, consolas, así como múltiples herramientas, matrículas de vehículos robados, documentación personal sustraída en diferentes hechos, dos amortiguadores robados, bebidas y comida robadas en un furgón de reparto, así como siete vehículos robados y dos motocicletas también sustraídas y 8 radiocasetes sustraídos.

Agentes de la Guardia Civil de Sant Joan y San Vicente han desmantelado esta semana, una organización criminal dedicada al robo de vehículos, con los que protagonizaban numerosos actos delictivos, como robos con violencia y robos en el interior de domicilios. La organización estaba compuestas por, al menos 5 personas, aunque no se descarta que en próximos días se detenga a más componentes, estaba especializada en el robo de vehículos.

Uno de los casos más curiosos se protagonizó en las puertas del concesionario, cuando el propietario de un vehículo recién adquirido fue víctima antes de estrenarlo. Nada más recibir las llaves del vehículo, el nuevo propietario, tras atravesar la puerta del concesionario, para el vehículo justo en la rampa de acceso al mismo, bajándose para preguntarle al comercial alguna duda sobre su coche nuevo.

No se separó ni un metro del vehículo, que había dejado arrancado, cuando uno de los detenidos que estaba escondido, saltó literalmente al asiento del conductor y robó el coche, ante la mirada atónita de comercial y propietario, que no tuvieron ni tiempo de reaccionar. Al parecer este modus operandi, lo habían empleado ya con éxito en otras ocasiones. No contentos con eso, se dirigió en el coche a recoger a otro compinche, y por el método del tirón, le robaron el bolso a una mujer sin bajarse del coche, arrastrándola unos metros.

En otras ocasiones, tras cometer diferentes delitos utilizando los vehículos robados, los desguazaban para venderlos por piezas. Los agentes han podido devolver algunas de las piezas de los vehículos a sus propietarios, como a una mujer que le robaron una motocicleta, y del que fue encontrado el chasis de ésta.

A pesar de que eran bastante cuidadosos para no ser detectados por los testigos, ni por cámaras de seguridad, finalmente las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil han conducido a la detención de los cinco principales componentes de la organización, dos mujeres españolas, de 25 y 39 años, y tres hombres de 27, 35, y 36 años, también españoles, que han sido puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. Cuatro fueron detenidos en San Vicente y uno en la localidad de Alcoy.

Durante los registros han sido recuperados 9 vehículos, 6 coches, un monovolumen y dos motocicletas, algunos de ellos estaban ya desguazados para su venta por piezas, además de tres escopetas de aire comprimido, munición de caza, ordenadores, tablets, consolas, así como múltiples herramientas, matrículas de vehículos robados, documentación personal sustraída en diferentes hechos, dos amortiguadores robados, bebidas y comida robadas en un furgón de reparto. El vehículo robado en el concesionario valorado en más de 20.000 euros, que estaba todavía en buenas condiciones, aunque con un millar de kilómetros, ha podido ser devuelto a su dueño que por fin podrá hacer uso del mismo.