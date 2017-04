El líder de la comunidad islámica de Teulada dice que el detenido le enseñó «a luchar contra el terrorismo»

El arrestado se sumó a las condenas en la Marina Alta por uno de los atentados en París y calificó a los autores de «despiadados».

La comunidad islámica Omar Ibn Alkhatad de Teulada-Moraira se ha quedado atónita con la detención de Abu Adam Hesham Shashaa por su presunta vinculación con la organización terrorista Daesh. Hassan El Kenaki, presidente de esta comunidad –de la que es secretario el detenido– señaló ayer a este diario que «estamos sorprendidos» y añadió que el caso «está manos de un juez y es el único que puede decir si es culpable» el imán arrestado.

La imagen de Abu Adam Hesham Shashaa que ha aparecido en diferentes publicaciones durante los últimos años es totalmente contraria a la de un seguidor del yihadismo. En este sentido, el presidente de la comunidad islámica de Teulada reitera que no puede decir si es culpable, pero hay algo que tiene muy claro sobre el arrestado: «Él me ha enseñado a luchar contra el terrorismo». Y no sólo eso. «También ha procurado que aprendamos a vivir con los europeos y a tener una buena imagen del Islam, la paz por encima de todo», destaca Hassan El Kenaki, quien se extraña de que le acusen de enaltecimiento del terrorismo. «Para nosotros ha sido muy correcto», añadió el presidente de la comunidad islámica de Teulada.

El detenido por la Policía acusado de facilitar el regreso de yihadistas de Siria e Irak y darles refugio en España ha participado en las condenas de la comunidad islámica de Teulada cuando se han producido atentados como el ocurrido en París contra el semanario Charlie Hebdo. En este caso lanzó un duro mensaje contra los autores: «No sé cuando pararán esos despiadados, que dicen pertenecer al Islam, sus barbaries y sus brutales acciones terroristas y sangrientas».

El periódico The New York Times también le dedicó un reportaje en 2010 a Hesham Shashaa, donde se destaca la labor que realizaba como imán en Múnich en contra de los radicalismos.

En otra publicación se referían a un programa que tenía en marcha en Alemania para trabajar con jóvenes radicalizados y hablan del caso de un joven que pretendía viajar a Siria para combatir y después de casi un año Hesham Shashaa había conseguido reeducarle.

Por el contrario, la Policía Nacional, que presumiblemente pondrá hoy al detenido a disposición del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, considera que esa imagen pública de persona moderada es incierta y en realidad sí está vinculado a la organización terrorista Daesh.