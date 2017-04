Una furgoneta arrolla a una madre y a su bebé en un paso de peatones de Calp

Una furgoneta arrolló ayer por la mañana a una madre que cruzaba por un paso de peatones de la avenida Ejércitos Españoles de Calp con su bebé, una niña de 6 meses a la que llevaba en el carrito. La mujer, de 41 años, atravesaba este transitado vial por el paso de peatones de la intersección de la calle Santa María. El conductor del vehículo, de nacionalidad belga, no vio a la madre, que empujaba el carrito, y la atropelló.



El accidente ocurrió sobre las nueve y media de la mañana y la mujer atropellada, de nacionalidad argentina aunque reside desde hace años en Calp, perdió el conocimiento en el atropello.



Los sanitarios de la Cruz Roja consiguieron reanimarla antes de la llegada de una ambulancia del SAMU, cuyo equipo sanitario continuó con la asistencia y la trasladó al hospital de Dénia, donde quedó ingresada con pronóstico grave en la UCI pero estable. Mientras, la pequeña de seis meses no sufrió lesiones, aunque también fue evacuada al mismo centro para ser examinada y recibió el alta de los médicos.



El conductor no ha dado positivo en la prueba de alcoholemia que le han realizado los agentes de la Policía Local, según han explicado fuentes municipales consultadas. El accidente, según los primeros indicios, ocurrió por un descuido del conductor de la furgoneta.



Por otro lado, un hombre de 80 años falleció ayer al ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, informa Efe. Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 9,15 horas de ayer se recibió una llamada alertando de que un ciclista había sido atropellado en una rotonda de Villanueva de la Serena, pero los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del ciclista. En otro accidente, un camionero perdió ayer la vida cuando circulaba por la carretera C-55 en Collbató (Barcelona) al salirse de la vía y caer al río.