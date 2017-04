A juicio por intentar matar al empleado de un bar con un revólver

El fiscal solicita una pena de nueve años de prisión para un hombre de 55 años acusado de tratar de matar a tiros al empleado del pub By You de Aspe, aunque el crimen no se produjo al encasquillarse el arma y arrebatársela la víctima.



Los hechos, que se juzgarán el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Alicante, ocurrieron en mayo de 2013, cuando el cliente del establecimiento se enzarzó en una discusión con uno de los empleados de mismo.



Durante la trifulca, el acusado sacó un revólver, apuntó a la víctima en el pecho y la cabeza y, presuntamente, accionó el gatillo, pero el arma se encasquilló y no disparó bala alguna, por lo que el trabajador, de complexión fuerte, se abalanzó sobre él y logró reducirlo.



En su escrito de calificación provisional de los hechos, la Fiscalía asegura que el hombre intentó disparar «en repetidas ocasiones» a su víctima, hasta que ésta logró arrebatarle el revólver después de que se le encasquillara. Solicita para el acusado nueve años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas.



La vista oral por estos hechos está señalada para el próximo jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.



Según informó en su día este medio, la trifulca se originó al impedir el empleado el acceso al supuesto agresor dado su estado de embriaguez.



El detenido, que contaba con antecedente policiales, llevaba un arma de fogueo rectificada para convertirla en auténtica, pero las balas no llegaron a salir, y los hechos se registraron en la madrugada del domingo 26 de mayo en el pub By You de Aspe, en la urbanización Santa Elena.