El fiscal retiró la acusación a Huerga por ultraje a la bandera española

El exdirectivo del Hércules Juan José Huerga fue condenado a una multa de 600 euros en el año 2011 por increpar a agentes de Aduanas durante un altercado en el transcurso de una inspección en su yate cuando estaba frente a la costa de Tabarca y no por haberse orinado en la bandera de España, como este diario indicó en su edición de ayer. Tras la vista, el fiscal retiró la acusación por el delito de ultraje a España al no considerarlo probado. Huerga había negado cualquier acto de menosprecio hacia la bandera y sólo admitía el haber increpado a los agentes de Vigilancia Aduanera. El juicio se saldó con una multa de 600 euros al empresario por una falta de respeto a la autoridad. Los hechos ocurrieron cuando los funcionarios le llamaron la atención por no tener en regla la documentación de la embarcación de recreo. A raíz del incidente se abrió una investigación sobre el patrimonio de Huerga.