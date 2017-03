El youtuber de Oviedo denunciado por abusos sexuales declara ante el juez

Wilson Alfonso, el youtuber de Oviedo denuciado por abusos sexuales declara en estos momentos en en el Juzgado de Instrucción número 4. A las puertas, se han concentrado esta mañana varios colectivos feministas para mostrar su repulsa.

El youtuber ya declaró ante los agentes el miércoles después de que le localizaran. Asumió los hechos, pero afirmó que es "mago" y que grabar vídeos en la calle "es su trabajo". Y es que este joven de 24 años, nacionalidad española y origen ecuatoriano sale a la calle -normalmente al Campo San Francisco o al entorno del Calatrava- con el objetivo de besar a mujeres en la boca y conseguir sus teléfonos o sus contactos en las redes sociales. Las engaña con artimañas o falsos trucos de magia, las graba en vídeo con la ayuda de un compinche y luego cuelga el material en su canal de Youtube y en Twitter.

Los abusos de Wilson Alfonso

Una de las chicas que el "robabesos" abordó en Oviedo puso una denuncia el miércoles por abuso sexual, la cuarta y por el momento última acusación que la Policía Nacional ha registrado contra "Wilson Alfonso". A ella la paró en el Campo San Francisco con la excusa de hacerle un truco de magia, pero en realidad la besó en la boca sin su consentimiento. "Me dijo que pusiera las manos boca abajo y que cerrase los ojos un momento, entonces me agarró la cabeza y me dio un pico. Me dio un asco y una repulsión terrible". La joven, de 18 años y estudiante de segundo de Bachillerato, declarará hoy igual que las otras tres chicas que acudieron a la comisaría.

El colaborador de "Wilson Alfonso" no ha sido citado a declarar hoy en el juicio rápido. Según la última chica que presentó una denuncia por abuso sexual se trata de "un chaval que no pasa de los 13 o 14 años". De hecho, esta joven asegura que se paró a oír lo que le decía el youtuber "porque al ver que iba con un guaje no creí que me fuera a pasar nada".



"Los mejores experimentos sociales"

Después del beso, esta estudiante "llamó de todo" a "Wilson Alfonso" y volvió a su casa muy nerviosa. Unas horas más tarde vio en las redes sociales el video que protagonizaba en parte. "Una amiga mía lo conocía porque se lo había encontrado hace días por la calle y el chaval la paró para darle una tarjeta en la que venía su dirección de Youtube". En esa carta de presentación, el youtuber se publicita: "Suscríbete a la nueva tendencia en Youtube. 'Wilson Alfonso'. Los mejores experimentos sociales".

La chica se enteró después de que otras tres víctimas le habían puesto una denuncia y decidió hacer lo mismo. "Se lo conté a mi madre y ella fue a la comisaría de la Policía Nacional. Además de por mí, lo hago para que eso no le vuelva a pasar a nadie más".

Entre las "bromas" preferidas del "robabesos" destaca la del falso truco de magia. Le pide a una chica que cierre los ojos y le hace creer que va a hacer desaparecer unas gafas. Entonces, aprovecha para besarla en la boca. En otras ocasiones le pide que sujete un billete de cinco euros.