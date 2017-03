«La acusada de ordenar matar a la amante de su marido le suplantó en un chat con ella»

Los tres presuntos sicarios niegan su relación con los hechos.

La mujer acusada de encargar a tres sicarios el asesinato de la amante de su marido llegó a chatear con la víctima simulando ser su esposo, según declararon ayer en el juicio los policías que investigaron el asesinato. Sandra Franco murió de tres disparos en la cabeza en la puerta de su casa en Dénia el 15 de abril de 2010. El caso fue asignado a una unidad especial de homicidios no resueltos de Madrid que completó el trabajo de los agentes de homicidios de Alicante. El responsable de las diligencias aseguró que se abrieron varias líneas de investigación, indagando en el entorno social, laboral e íntimo de la víctima. «Tras entrevistarnos con las personas de su entorno, vimos que tenía una relación sentimental con un hombre casado, que había empezado a mantenerla económicamente y que ella había recibido varias amenazas por parte de la esposa de éste», aseguró ayer el instructor policial del caso.

En la segunda sesión del juicio con jurado por el asesinato de Sandra Franco, declararon los tres acusados de ser los sicarios que habrían cometido el crimen, así como algunos de los policías que llevaron la investigación. La vista oral continuará hoy con la declaración de más agentes. Silvia R. C. está acusada de ser la instigadora del crimen, mientras que a su marido Norbert C. se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas, porque los investigadores sostienen que los disparos se produjeron con una pistola de éste para la que no tenía licencia y que su esposa habría facilitado a los sicarios. La pistola nunca apareció.

Los investigadores señalaron que uno de los principales problemas que les arrojaba el móvil sentimental era establecer cómo la esposa tuvo acceso a los sicarios, respuesta que les vino dada cuando al indagar en torno al marido. Los responsables del caso señalaron que descubrieron que éste se dedicaba a conceder créditos a un elevado interés y contaba con dos personas de nacionalidad polaca, que iban a cobrar las deudas y que usaban la violencia si el prestatario no pagaba. «Todos los datos cuadraban porque uno de los testigos aseguró que había visto a una persona con rasgos del este de Europa», explicó, a lo que añadió que la única persona con la que la víctima tenía problemas era con la acusada.

El entorno de la víctima relató a los agentes que una noche, Sandra estaba chateando con su amante a través de internet, cuando se encontró que éste le daba malas contestaciones y empezaba a insultarla. Cuando le llamó por teléfono para pedir explicaciones, éste le contestó que no estaba en casa y que era su mujer la que tenía su ordenador. Otros vecinos aseguraron que una noche escucharon claramente discutir a dos mujeres y una dijo a la otra: «Deja a mi marido o te vas a arrepentir».

La investigación apunta a que los dos súbditos polacos que habitualmente trabajaban con el marido se habrían encargado de contactar con un tercero, que vino expresamente desde Suecia para cometer el asesinato. Uno de ellos llegó a delatar al resto ante la Policía a cambio de que no ser extraditado a su país, donde estaba reclamado por hasta cinco delitos. Este acusado, Darius F., está cumpliendo condena en su país por delitos por los cometidos allí y posteriormente se desdijo de todas sus declaraciones. Ayer reiteró que la Policía le indujo a decir todo aquello, sin estar siquiera representado por una abogado, negando cualquier implicación en el crimen. «Sólo sabíamos lo que se chismorreaba en el trabajo», dijo. Tanto él, como el otro acusado, Witold F., aseguraron que trabajaban para el marido en labores de albañilería y de mantenimiento de viviendas para Norbert C.

La primera declaración de Darius llegó a poner a los agentes sobre la pista de Jerzy K., el hombre que habría venido desde Suecia para cometer el asesinato. Ayer dijo que contó todo eso como venganza contra Jerzy, debido a que se había peleado con él una noche en una fiesta «por una mujer y por un coche». Por su parte, Jerzy K. admitió que estuvo en Xàbia en las fechas del crimen, alojado en casa de Darius, pero que su visita al país era que pretendía ampliar la empresa de aparatos de aire acondicionado que tenía en Suecia e implantarse en España. Jerzy K., que está representando por el abogado Roberto Sánchez, negó vinculación con el crimen.

Los agentes descartaron que Darius declarara sin abogado o que se le hubiera manipulado y que muchos de los detalles que dio pudieron ser confirmados. Por su parte, algunas de las defensas cuestionaron las conclusiones policiales ya que uno de los testigos había dicho que Sandra quería dinero para comprar un alijo de cocaína. Los agentes dijeron que esa línea no se confirmó.