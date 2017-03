Condenado a ocho meses de cárcel tras patear y golpear a su novia menor de edad en Benidorm

Una denuncia por daños en un establecimiento de hostelería de Benidorm ha puesto al descubierto una nueva agresión de violencia doméstica que habría quedado impune si no hubiera sido grabada por una cámara de seguridad, como ocurrió hace unos meses en Sant Joan d'Alacant. En este caso la Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años por dar una paliza a su novia menor de edad en una calle de Benidorm y aunque la víctima no quiso presentar denuncia tras descubrirse el caso el agresor fue arrestado y condenado tras un juicio rápido a ocho meses de prisión, multa de 600 euros y dos años de alejamiento de la menor. El joven no tenía hasta ahora antecedentes policiales y no tendrá que ingresar en prisión.



La investigación policial se inició el pasado 27 de febrero a raíz de la denuncia presentada por un delito de daños en un bar de Benidorm situado en un pasaje peatonal que desemboca en la playa de Levante. Las pesquisas policiales derivaron hacia un brutal caso de violencia de género que fue filmado por una cámara de seguridad y no había sido denunciado por la víctima.



Los agentes visualizaron una grabación de una cámara de seguridad de casi tres minutos de duración en la que se aprecia con nitidez una violenta agresión a una joven. En las imágenes se observa cómo el varón patea a la chica y le propina puñetazos. La víctima se cae varias veces al suelo mientras es agredida y parece que busca refugio en un local, sin que cese la agresión. Instantes después la pareja sale caminando como si no hubiera ocurrido nada.



La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de Benidorm se hizo cargo de las pesquisas al comprobarse que se trataba de un caso de violencia de género y los agentes lograron averiguar que las dos personas que aparecían en la grabación eran un joven boliviano de 26 años y una menor de 17 años originaria de la República Checa.



Tras identificar a agresor y víctima la Policía estableció un dispositivo para localizar a la pareja y el pasado 1 de marzo procedió a la detención del joven por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.



La chica estaba en situación de desamparo y fue ingresada en el Centro de Recepción de Menores de Alicante tras ofrecerle asistencia especializada e informarle de sus derechos, aunque posteriormente su madre vino de Madrid para hacerse cargo de ella.



La víctima de la agresión mostraba una fuerte dependencia emocional del agresor, como es habitual en muchos casos de violencia de genero, y por ello no quiso formular denuncia contra su pareja ni emprender acciones civiles ni penales, hasta el punto de llegar a manifestar que la agresión había sido consentida por ella.



La Policía comprobó que no existían denuncias previas ni antecedentes entre la pareja y pese a las declaraciones de la menor la UFAM detuvo al agresor y dio un trato prioritario a la víctima teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la contundencia de la agresión.



La Fiscalía solicitó una orden de alejamiento de dos años pese a la negativa de la víctima a emprender acciones legales y al pasar a disposición judicial el pasado 3 de marzo se celebró un juicio rápido donde se impuso al acusado una condena de ocho meses de prisión y multa de 600 euros, además de la orden de alejamiento, según fuentes policiales. La Policía destacó ayer la importancia de que las víctimas de violencia de género presenten denuncia. La delegación de Participación Ciudadana de la Policía ha potenciado las charlas de prevención en instituciones de lucha contra la violencia sobre la mujer.