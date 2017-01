Conmoción e incredulidad entre los vecinos de los tres muertos al caerles cientos de kilos de ropa

Conmoción sin explicaciones. Los vecinos del matrimonio y la hija de 12 años fallecida no dan crédito hoy a la tragedia que se registró ayer en una vivienda del número 141 de la avenida de Alcoy de Alicante. Residentes de la zona han manifestado esta mañana su dolor por la pérdida de Fani, su marido y su niña de 12 años. Y no se explican cómo pudieron morir al caerles encima cientos de kilos de ropa cuando dormían en la habitación de matrimonio. Reconocen que la familia guardaba mucha ropa apilada hasta el techo, pero no dan crédito a que pudieran fallecer al caerles encima.

No será hasta mañana cuándo se puedan aclarar las causas de la muerte con las autopsias. Los primeros indicios apuntan a la asfixia por la ingente cantidad de ropa y calzado en cajas que se desmoronaron sobre ellos, aunque también podría haber sido por aplastamiento o los golpes sufridos por esta familia, de nacionalidad española y origen marroquí, que llevaba más de una década viviendo allí.

La vivienda permanece precintada para una segunda inspección de la Policía Científica de la Policía Nacional, que lleva la investigación del caso.