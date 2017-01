El expresidente del Colegio de Graduados Sociales admite ante el juez más de la mitad del agujero contable de 532.000 euros

Francisco Javier Méndez sugiere que se pregunte a tres miembros de la Junta de Gobierno, que podrían declarar como investigados en la causa, por la cantidad restante.

Oculto bajo el paraguas junto a su abogado. Así entró y salió ayer del Palacio de Justicia de Alicante el expresidente del Colegio de Graduados Sociales, Francisco Javier Méndez, donde prestó declaración en calidad de investigado por un agujero contable en la institución que una auditoría interna ha cifrado en 532.954 euros durante 2015 y 2016. Méndez no quiso hacer declaraciones tras su comparencia en los juzgados de Benalúa, aunque su abogado sí precisó que su cliente sólo reconoció ante el juez la deuda que firmó con el Colegio de Graduados cuando dimitió el pasado agosto, cifrada en 285.375 euros en el informe pericial encargado tras descubrirse el presunto desvío de fondos.

Este desvío que admite Méndez supone más de la mitad del agujero detectado en el informe pericial encargado por el Colegio de Graduados Sociales de Alicante y el Consejo General. El importe de 532.954 euros de gastos presuntamente irregulares podría elevarse a 859.109 euros si se añaden 326.155 euros de años anteriores y correspondientes a un proyecto que no se ejecutó, según se indica en la auditoría.

Tanto el Colegio de Graduados de Alicante como el Consejo General están personados en las diligencias abiertas como acusación particular, pero sus abogados no pudieron plantear ayer ninguna pregunta a Méndez porque se acogió a su derecho a no declarar. Tampoco quiso contestar a las preguntas de la fiscal y únicamente admitió responder a las cuestiones planteadas por su abogado en presencia del juez instructor.

Así, el expresidente de los Graduados admitió ante el juez que firmó un reconocimiento de deuda de 285.000 euros con el Colegio. En dicho documento se comprometía a devolverlo en el plazo de cuatro años y ayer mismo presentó en el juzgado copias de sendas transferencias de 25.000 euros que ha realizado al Colegio de Graduados en los últimos días, según fuentes cercanas al caso.

Del resto del dinero que figura en la auditoría, el expresidente aseguró desconocer lo ocurrido y dejó entrever que deben ser preguntados al respecto el actual gerente y la antigua tesorera y la contadora, que ahora es la presidenta. Méndez, cuya comparecencia judicial duró poco más de media hora, explicó ayer que él aportaba los justificantes de sus gastos al Colegio. Además precisó que tenía muchos gastos de representación como presidente de la entidad colegial.

La defensa de Méndez señaló tras la comparecencia que espera que el juzgado llame a declarar a más personas como investigadas, sin concretar de quién se trataba.

Sin embargo, otras fuentes judiciales indicaron que el juzgado estudiará ahora si llama a declarar como investigadas a las tres personas citadas por Méndez o bien comparecen como testigos en las diligencias abiertas. Tras la renuncia de Méndez, la junta de gobierno se desvinculó de las presuntas irregularidades achacadas al expresidente investigado.