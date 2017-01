Uno de los presuntos cerebros de la mayor estafa de multipropiedad culpa a su socio

Tras más de siete años en paradero desconocido hasta que ha sido detenido, uno de los presuntos cerebros en la mayor estafa de apartamentos de multipropiedad se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial. Jean Paul Henri B, a quien el fiscal reclama nueve años de cárcel, aseguró que él era otra víctima más de la trama y culpó de todas las irregularidades a su socio, que permanece fugado de la Justicia. El presunto fraude, que asciende a 1,7 millones de euros, se cometió en Dénia a finales de los años 90 y las víctimas fueron 139 jubilados franceses, mediante un entramado que alquilaba apartamentos de vacaciones en la Marina Alta mediante el sistema de tiempo compartido. A los clientes se les daba la oportunidad de revender su semana a otros interesados a un precio superior por el que lo habían adquirido. El acusado Jean Paul Henri B., de 74 años, aparecía como director comercial de cuatro de las siete mercantiles que formaban parte del entramado.

La Audiencia ya sentó en el banquillo en 2012 a cuatro de los implicados y que quedaron absueltos al no quedar probado que tuvieran participación en la trama, sólo eran trabajadores de las empresas investigadas. Jean Paul Henri B. se presentó ayer como un empleado más y dijo que toda la responsabilidad la tenía su socio. «El dinero se le ingresaba a él y yo me llevaba una comisión por la venta», explicó. El acusado negó haberse quedado con dinero de los afectados y aseguró que se acababa de enterar de que hubo perjudicados que no cobraron el dinero de las vacaciones revendidas. En esta línea, aseguró que el número de contratos en el que aparecía su firma le parecía excesivo y lo achacó al robo del pasaporte que sufrió en aquellos días y por los que puso denuncia en mi Comisaría. «Alguien ha podido usarlo para firmar en mi nombre», dijo. El procesado dijo que «soy otra víctima de esta trama» y culpó a su socio «en el que tenía plena confianza». El juicio se celebra toda esta semana en la Audiencia, pero se da por seguro que la mayoría de los perjudicados no se presentará a declarar.