De 3.015 pruebas de alcohol en Alicante, sólo 26 positivas

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha realizado en la Comunitat Valenciana un total de 8.209 pruebas de alcoholemia en una semana, en las que 94 conductores han dado positivo. Esta cifra representa el 1,14% de las pruebas realizadas en el territorio valenciano y el 6,7% de las realizadas en España, según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

Estas pruebas, que forman parte de la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha entre el 12 y el 18 de diciembre, tienen como objetivo poner fuera de la red viaria a aquellos conductores que habían bebido o, también, consumido drogas.

El Delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, ha explicado que "de las pruebas realizadas, los conductores que han dado positivo suponen el 1,14% de las pruebas realizadas en la Comunitat y el 6,7% de las realizadas en todo el país".

Moragues ha pedido a los conductores "no consumir nada de alcohol y, sobre todo, no confiarse en los trayectos cortos tan propios de estas fechas", ya que a veces se cree que "por conocer la zona, una copa no nos va a afectar y no es así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás", ha subrayado.

En cuanto a las pruebas salivares para la detección de la presencia de drogas, 18 de las 39 realizadas dieron positivo en la Comunitat Valenciana. "El cannabis y la cocaína son las más frecuentes y hay que tener presente que sus efectos son graves", ha puntualizado Moragues, que se ha referido a la relajación, menor concentración, la percepción alterada o la movilidad limitada.

Por provincias, en la de Valencia se han realizado 3.971 pruebas de alcohol, de las cuales 62 positivas han sido positivas; también se han hecho 25 pruebas de drogas, 11 positivas. En Alicante se han dado 3.015 pruebas de alcohol, 26 positivas, y 6 pruebas de drogas, 4 positivas. En Castellón se han realizado 1.223 pruebas de alcohol, 6 de ellas con resultado positivo y 8 pruebas de drogas, con 3 positivas.

La apuesta de la DGT por erradicar a los conductores que se ponen al volante tras haber ingerido algún tipo de sustancia psicoactiva es lo que ha llevado a este organismo a incrementar las sanciones y poner en el punto de mira a los reincidentes en la Ley de Seguridad Vial.