Absuelta la secretaria de Agres por la huelga de los juzgados de Paz

La secretaria del juzgado de Paz de Agres ha sido absuelta por no haber tramitado un exhorto durante la huelga que mantuvo el colectivo en 2013 por los impagos de la Generalitat, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La titular del juzgado de lo Penal no ha considerado probado que la acusada hubiera actuado con resistencia al cumplimiento de sus obligaciones, ni que tuviera «una oposición tenaz, contumaz y rebelde dirigida a incumplir una orden reiterada».

Los hechos ocurrieron en el año 2013 cuando un juzgado de Alcoy remitió al juzgado de Paz de Agres un exhorto para que requiriera un presupuesto por la reparación de su coche en un procedimiento por un accidente de tráfico. La secretaria judicial devolvió el exhorto a Alcoy informando que se encontraba en situación de huelga indefinida. Parte de los juzgados de Paz de la Comunidad Valenciana se encontraban en aquellos meses en huelga porque la Generalitat no les pagaba por su trabajo. Ante la respuesta de la secretaria, el juzgado alcoyano emplazó a la Guardia Civil para que reclamaran directamente al perjudicado la documentación requerida.

La magistrada argumenta en la sentencia que la acusada contestó dando sus razones para no cumplimentar el exhorto (una huelga indefinida) y que por parte del juzgado no se volvió a reiterar la petición. Sólo consta un escrito comunicando la situación de huelga, que no tuvo ninguna respuesta por parte del juzgado. Sin embargo, la Fiscalía la llevó al banquillo acusada de un delito de denegación de auxilio a la Justicia. Esta es la segunda absolución dictada por los tribunales alicantinos por la huelga de los juzgados de Paz, en la que los huelguistas fueron llevados al banquillo.