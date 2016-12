La Audiencia rechaza el recurso del fiscal para reabrir el caso Rabasa

La Audiencia de Alicante ha rechazado el recurso de súplica del fiscal Anticorrupción en el que se pedía la reapertura del caso Rabasa. La resolución de apenas dos folios no entra en los puntos planteados por el Ministerio Público y se limita a decir que contra la resolución no cabe recurso. El caso, en el que estaban imputados entre otros la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz, parece quedar definitivamente cerrado con esta resolución.