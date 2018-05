Denuncian que un albergue de València cobra más a las mujeres

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha denunciado que un albergue juvenil ubicado en el recinto de la Estación del Norte de Valencia cobra más a las mujeres que a los hombres por ocupar una habitación, con diferencias de hasta tres euros por noche.

La denuncia contra la empresa Valencia Station Hostel SL, que ha sido trasladada a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, afirma que a través de su página web (www.uphostel.com) comercia alojamiento residencial diferenciado: «habitaciones chicas», «habitaciones chicos» y «habitación mixta».

En el caso de la habitación masculina de ocho o dieciséis camas, el precio e de 13,77 euros la noche, en la habitación femenina de ocho camas asciende a 16,83 y en la de dieciséis camas a 15,30, mientras que si es una habitación mixta de ocho camas cuesta para ambos sexos 15,30 euros la noche.

«Teniendo en cuenta que la descripción de las habitaciones, su configuración y servicios ofrecidos es exactamente igual en los tres supuestos, no hay justificación alguna que explique la diferencia de precios», asegura la denuncia de la Unión de Consumidores.

Fuentes de UP! Hostel informaron de que los precios van «conforme a oferta y demanda» y no «tiene nada que ver con si es femenina o masculina», y señaló que es verdad que las habitaciones femeninas «se venden más porque las chicas prefieren estar en habitaciones solo femeninas y no en mixtas, y el precio siempre sube».

El secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, aseguró que hace varios días pidieron explicaciones a la empresa y hasta el momento no han obtenido respuesta alguna que aclare o justifique la existencia de una diferencia de precios por razón de género.

Inglada explicó que tuvieron conocimiento de esta «potencial irregularidad» a través de una socia de la Unión de Consumidores que acompañó a unas amigas a alojarse en este albergue que, recordó, está ubicado en «en un espacio público del Gobierno de España», la Estación del Norte.

Por ello, el gabinete jurídico de la Unión de Consumidores estudia ya remitir a Renfe o a Adif una carta para que conozcan el tema e intenten buscar una solución.

En la denuncia remitida a la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, explican que han detectado un «posible incumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad , así como de protección y defensa de las personas consumidoras, ante la evidencia de precios distintos en alojamientos residenciales».