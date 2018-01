Conoce a los primeros monos clonados con la técnica de la oveja Dolly

Chinese Academy of Sciences

Zhong Zhong y Hua Hua, los monos clonados. Chinese Academy of Sciences

Los primeros clones de primates creados como la oveja Dolly, por transferencia nuclear de células somáticas, son dos macacos de cola larga genéticamente idénticos nacidos en Shanghai (China).

Los investigadores bautizaron a los recién nacidos como Zhong Zhong y Hua Hua, nacidos hace ocho y seis semanas, respectivamente, a raíz del adjetivo chino 'Zhonghua', que significa pueblo o pueblo chino.

El hito técnico, presentado este miércoles en la revista 'Cell' por el Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias en Shanghai, hace que sea una posibilidad real para los laboratorios realizar investigaciones con poblaciones personalizables de monos genéticamente uniformes.

"Hay muchas preguntas sobre la biología de los primates que pueden estudiarse teniendo este modelo adicional", dice el autor principal Qiang Sun, director de la Instalación de Investigación de Primates no Humanos del Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias.

"Puedes producir monos clonados con los mismos antecedentes genéticos, excepto el gen que manipulaste. Esto generará modelos reales no solo para enfermedades cerebrales basadas en genes, sino también para el cáncer, el sistema inmune o los trastornos metabólicos, y nos permitirá probar la eficacia de los medicamentos para estas enfermedades antes del uso clínico", añade.

Zhong Zhong y Hua Hua no son los primeros clones de primates; el título es para Tetra, un mono rhesus nacido en 1999 a través de un método más simple llamado división de embriones. Se trata de un enfoque basado en cómo surgen gemelos de forma natural, pero solo puede generar hasta cuatro descendientes a la vez.

Zhong Zhong y Hua Hua son el producto de la transferencia nuclear de células somáticas (SCNT, por sus siglas en inglés), la técnica utilizada para crear a la oveja Dolly hace más de 20 años, en la que los investigadores extraen el núcleo de un óvulo y lo reemplazan con otro núcleo de células corporales diferenciadas. Entonces, este huevo reconstruido se convierte en un clon de lo que sea que haya donado el núcleo de reemplazo.

Los núcleos diferenciados de células de mono, en comparación con otros mamíferos como ratones o vacas, han demostrado ser resistentes a SCNT. Sun y sus colegas superaron este desafío principalmente al introducir moduladores epigenéticos después de la transferencia nuclear que activan o desactivan los genes que inhiben el desarrollo embrionario. Los científicos encontraron que su tasa de éxito aumentó al transferir núcleos tomados de células diferenciadas fetales, como fibroblastos, un tipo de célula en el tejido conectivo.

Zhong Zhong y Hua Hua son clones de los mismos fibroblastos fetales de macacos. También se usaron células de donante adulto, pero esos clones solo vivieron durante unas pocas horas después del nacimiento. "Probamos varios métodos diferentes, pero solo uno funcionó --dice Sun--. Hubo muchos fallos antes de encontrar una forma de clonar con éxito un mono".

El primer autor de este trabajo, Zhen Liu, investigador postdoctoral, pasó tres años practicando y optimizando el procedimiento SCNT. Probó varios métodos para eliminar de forma rápida y precisa los materiales nucleares del óvulo y promover la fusión de la célula del núcleo donante y el óvulo enucleado. Con la ayuda adicional de moduladores epigenéticos que reactivan los genes suprimidos en el núcleo diferenciado, pudo lograr tasas mucho más altas de desarrollo embrionario normal y embarazo en los monos sustitutos.



La rapidez, importante en este procedimiento de clonación



"El procedimiento SCNT es bastante delicado, por lo que cuanto más rápido lo hagas, menos daño tendrá el óvulo, y el doctor Liu tiene habilidad para hacerlo", subraya Muming Poo, coautor del estudio que dirige el Instituto de Neurociencia del Centro CAS para la Excelencia en Ciencia del Cerebro e Inteligencia Tecnológica y ayuda a supervisar el proyecto. "Requiere mucha práctica. No todos pueden realizar el proceso de enucleación y fusión celular de forma rápida y precisa, y es probable que la optimización del procedimiento de transferencia nos haya ayudado enormemente a lograr este éxito", añade.

Los investigadores planean continuar mejorando la técnica, que también se beneficiará del trabajo futuro en otros laboratorios, y monitorear a Zhong Zhong y Hua Hua para ver su desarrollo físico e intelectual. Los bebés actualmente se alimentan con biberón y están creciendo normalmente en comparación con los monos de su edad. El equipo también espera que nazcan más clones de macacos en los próximos meses.

El laboratorio sigue estrictas pautas internacionales para la investigación en animales establecidas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Sin embargo, Sun y Poo alientan a la comunidad científica a debatir sobre prácticas que deberían o no ser aceptables cuando se trata de la clonación de primates no humanos. "Somos muy conscientes de que la investigación futura con primates no humanos en cualquier lugar del mundo depende de que los científicos sigan normas éticas muy estrictas", sentencia Poo.