Resultados de la Bonoloto del lunes 11 de diciembre de 2017

El resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 11 de diciembre de 2017 es: 03 - 22 - 27 - 32 - 33 - 45. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5.



De Primera Categoría (6 aciertos) no hay acertantes, pero sí dos de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) que fueron sellados en administraciones de Torrelavega (Cantabria) y Tarragona, que se embolsarán cada uno 80.591 euros.



Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo hoy martes 12 de diciembre, ya que la Bonoloto también celebra sorteo hoy con un bote de 800.000 euros.





Localización de las administraciones que han validado los boletos de Segunda Categoría

Categorías Acertantes Premios Agraciados 1ª (6 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (5 Aciertos + C) 2 80.591,79 € 3ª (5 Aciertos) 116 694,76 € 4ª (4 Aciertos) 4.675 27,29 € 5ª (3 Aciertos) 81.643 4,00 € Reintegro 440.563 0,50 €

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.



¿Cómo se juega a BonoLoto y cuánto cuesta?

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas , deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque



¿En qué sorteos participo?



¿Cuáles son los premios?

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora. 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario* 3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

si se aciertan 5 números de la combinación ganadora 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

si se aciertan 4 números de la combinación ganadora 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

si se aciertan 3 números de la combinación ganadora Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado. Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria. Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

*¿Qué es el complementario?

Para jugar a BonoLoto en loteriasyapuestas.es debes seleccionar los 6 números de cada apuesta de forma manual (seleccionando tú los seis números de cada apuesta) o aleatoria (el sistema selecciona los números de manera aleatoria). Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar 6 números del 1 al 49. El importe de cada apuesta es de 50 céntimos. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro.

Apuesta simple: puedes jugar como mínimo 1 apuesta y como máximo 8 en un mismo boleto, con 6 números cada apuesta.

Apuesta múltiple: si lo deseas, puedes jugar más de 6 números en tu apuesta, para ello deberás marcar estos exclusivamente en el primer bloque del boleto.

Tienes dos opciones para jugar:
- Sorteo diario: si quieres participar en un solo sorteo de la semana
- Sorteo semanal: si quieres participar en todos los sorteos de la semana

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios.

El complementario es un número adicional que se extrae en el sorteo con el objetivo de dar la oportunidad de subir su premio a quien ha acertado exactamente cinco de los seis números de la combinación ganadora.