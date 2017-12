Time elige ´Persona del Año´ al movimiento contra los abusos sexuales

Los integrantes del movimiento que en los últimos meses han lanzado una intensa campaña contra los abusos sexuales fueron elegidos este año como Personas del Año de la revista estadounidense 'Time'.



La publicación consideró que quienes han roto el silencio en este tema, desde el mundo del cine y otros ámbitos, han dominado la atención durante este año, y por eso eligió al movimiento #MeToo y sus distintas variedades.





The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG