Un astronauta fotografía Alicante desde la Estación Espacial Internacional

Como muchos 'tuiteros', Randolph Bresnik ha deseado hoy los buenos días a sus seguidores en Twitter. Lo ha hecho con una fotografía de Alicante. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la anécdota cobra importancia porque Bresnik es un astronauta de la NASA, y marine de los Estados Unidos, que se encuentra ahora mismo en la Estación Espacial Internacional.





????Good morning from Alicante. I am the Mayor of the city, and if Alicante is beautiful from the @Space_Station, it is more when you visit it. I invite you to come and discover it. I wait for you.????