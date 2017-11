Los extraterrestres pueden parecerse más a nosotros de lo que pensamos

Científicos de la Universidad de Oxford muestran por primera vez cómo la teoría de la evolución puede usarse para apoyar predicciones sobre formas de vida alienígenas y comprender mejor su comportamiento.

Muestran que los alienígenas están potencialmente configurados por los mismos procesos y mecanismos que dieron forma a los humanos, como la selección natural.

La teoría apoya el argumento de que las formas de vida extraterrestres se someten a la selección natural, y son como nosotros, evolucionando para estar más en forma y ser más fuertes a lo largo del tiempo.

Sam Levin, un investigador del Departamento de Zoología de Oxford, dijo en un comunicado: "Una tarea fundamental para los astrobiólogos (los que estudian la vida en el cosmos) es pensar cómo sería la vida extraterrestre. Pero hacer predicciones sobre los extraterrestres es difícil. Solo tenemos tener un ejemplo de la vida -la vida en la Tierra- para extrapolar. Los enfoques pasados en el campo de la astrobiología han sido en gran parte mecanicistas, tomando lo que vemos en la Tierra y lo que sabemos sobre química, geología y física para hacer predicciones sobre alienígenas.

"En nuestro artículo, ofrecemos un enfoque alternativo, que es utilizar la teoría de la evolución para hacer predicciones que son independientes de los detalles de la Tierra. Este es un enfoque útil, porque las predicciones teóricas se aplicarán a extraterrestres basados en silicio, que no tienen ADN, y respiran nitrógeno, por ejemplo".

Usando esta idea de la selección natural extraterrestre como marco, el equipo abordó la evolución extraterrestre y cómo surgirá la complejidad en el espacio.

La complejidad de las especies ha aumentado en la Tierra como resultado de un puñado de eventos, conocidos como transiciones importantes. Estas transiciones ocurren cuando un grupo de organismos separados evoluciona hacia un organismo de nivel superior, cuando las células se vuelven organismos multicelulares, por ejemplo. Tanto la teoría como los datos empíricos sugieren que se requieren condiciones extremas para que se produzcan transiciones importantes.

El documento también hace predicciones específicas sobre la composición biológica de alienígenas complejos, y ofrece un grado de percepción de cómo podrían ser.

Sam Levin agregó: "Todavía no podemos decir si los alienígenas caminarán sobre dos patas o si tienen grandes ojos verdes. Pero creemos que la teoría de la evolución ofrece una herramienta adicional única para tratar de comprender cómo serán los extraterrestres, y hemos mostrado algunos ejemplos de los tipos de predicciones fuertes que podemos hacer".

"Al predecir que los extraterrestres sufrieron transiciones importantes, que es cómo ha surgido la complejidad en las especies en la Tierra, podemos decir que existe un nivel de previsibilidad para la evolución que los haría parecerse a nosotros.

"Como los humanos, predecimos que están formados por una jerarquía de entidades, todas las cuales cooperan para producir un extraterrestre. En cada nivel del organismo habrá mecanismos para eliminar el conflicto, mantener la cooperación y mantener el funcionamiento del organismo. Incluso podemos ofrecer algunos ejemplos de lo que serán estos mecanismos.

"Hay potencialmente cientos de miles de planetas habitables solo en nuestra galaxia. No podemos decir si estamos solos en la Tierra o no, pero hemos dado un pequeño paso al responder, si no estamos solos, cómo pueden ser los vecinos".