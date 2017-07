Estos son los ganadores del sorteo de Facebook para ir al Low Festival

Finaliza el sorteo en la página de Facebook de INFORMACIÓN de 3 abonos dobles para el Low Festival en Benidorm. Los ganadores del concurso, que podrán disfrutar del mayor evento musical en la provincia de Alicante, han sido los siguientes:



Juan Carlos Cuartero

Antonio Brotons Olivares

Verónica Srv

Instagram

¿Te gustaría ver a The Hives, Franz Ferdinand o Pixies en el @LowFestival? Sorteamos un abono doble para el #Low2017. Tan solo tienes que seguir estos pasos para participar: ? Menciona en los comentarios a tu amigo con quién irías ? Dale a "me gusta" en la fotografía ? Síguenos en nuestra cuenta de Instagram ¡Tenéis 24 horas para participar! Mucha suerte ?? Una publicación compartida de DIARIO INFORMACIÓN (@informacion.es) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 3:51 PDT

En las próximas horas nos pondremos en contacto con los ganadores para que recojan los abonos dobles para el Low Festival. Revisad losdado que nos pondremos en contacto mediante esta vía.Y, si no has resultado premiado en este sorteo o no has estado atento, no pierdas la esperanza porque tenemos un nuevo concurso en Instagram para que podáis ver a The Hives, Franz Ferdinand o Pixies , entre otros, en directo.