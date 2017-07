Estos son los ganadores del sorteo de 4 abonos dobles VIP para el Low Festival

Finaliza el sorteo de 4 abonos dobles VIP para el Low Festival en Benidorm. Los ganadores del concurso, que podrán disfrutar de música en directo desde una ubicación inmejorable, han sido los siguientes:



ANAPASMAR

Lamarkesa

josemico

iriartec

En las próximas horas nos pondremos en contacto con los ganadores para que recojan los abonos dobles VIP para el mejor festival de la provincia de Alicante.

Y, si no has resultado premiado en este sorteo o no has estado atento, no pierdas la esperanza porque en los próximos días anunciaremos nuevos concursos para que podáis ver a The Hives, Franz Ferdinand o Pixies, entre otros, en directo.