Animalistas denunciarán ante el Consell la embolada de seis toros en un camión en el Grau

La asociación AnimaNaturalis España ha reabierto el debate de los «bous al carrer» en Castelló. Tras la embolada de seis toros en el Grau de Castelló por las fiestas de Sant Pere, el colectivo ultima una denuncia ante la Generalitat Valenciana contra el modo en el que fueron emboladas las reses: los seis animales fueron hacinados dentro de un camión, donde se les prendió fuego a las bolas. La asociación argumenta que, con esta práctica, no se respeta la integridad de los animales, "que sufren golpes y quemaduras". Según explican desde la Junta de Fiestas, este tipo de embolada la "copiaron" de otros municipios y los animales "no sufren quemaduras". "Incluso les tiramos agua para que se refresquen", añaden. El colectivo defensor de los animales no opina lo mismo y considera que se vulnera el reglamento de los festejos taurinos, postura esta a la que también se ha unido Castelló en Moviment.

Fue la propia directora de la asociación AnimaNaturalis España, Aida Gascón, quien el viernes se desplazó desde Barcelona al distrito marítimo de Castelló de la Plana para conocer de primera mano esta embolada que, según explica, "solamente se realiza en la provincia castellonense y se está extendiendo a cada vez más municipios". "Esta terrible modalidad se está poniendo de moda. Cuando se abrieron las puertas del habitáculo, los toros salieron corriendo en estampida tratando de huir del fuego abrasador. Creemos que es algo grave y que hay que ponerle freno", añade.



Protección del animal

Gascó explica que la denuncia que están preparando se basa, principalmente, en la vulneración del reglamento y la ley de protección animal así como el reglamento que regula los «bous al carrer» en la Comunitat Valenciana. Entre los argumentos se hace referencia al artículo que estipula la prohibición de introducir elementos que supongan un riesgo para las reses, así como que los animales no podrán ser maltratados por los participantes. «Embolar a varios toros todos a la vez en el interior de un camión es una forma cruel de maltrato animal y hace peligrar la integridad de los animales. Son solo unos minutos pero los animales se chocan mientras se les está prendiendo las bolas», argumenta Gascó.

Otro de sus argumentos tiene que ver con el apartado de la ley que obliga a la organización de este tipo de festejos a velar por la seguridad alimentaria, salud pública y bienestar del animal. Asimismo, se hace alusión al artículo 36 del reglamento taurino en el que se dice que "se respetará la integridad física de los animales, prohibiéndose la crueldad y el maltrato de las reses, o el uso de cualquier otra práctica que suponga tortura para los mismos".

Para la asociación, estos hechos constituyen un caso "flagrante" de "maltrato animal, permitido por cuantas personas son responsables de la celebración del festejo, desde los promotores, hasta el director del festejo, pasando por los voluntarios y con la permisividad de los agentes de la autoridad".

Por su parte, desde la Junta de Fiestas del Grau de Castelló defienden la celebración de este tipo de emboladas que, dicen, vienen realizando desde 2004 tras "copiarlo" de otros municipios como "Sant Joan de Moró, la Vall d´Uixó o Borriana". Además, la organización defiende que siempre "velan" por el "bienestar del animal" y que, en el caso de las emboladas "incluso les echamos agua para que se refresquen". "Los toros no sufren quemaduras, ni se quedan ciegos, ni lo pasan mal", refrendan. Por último, cabe señalar que el grupo Castelló en Moviment preguntó en la comisión del lunes por este tipo de embolada al tener conocimiento de que el ayuntamiento estaba recibiendo faxes con el propósito (fallido) de que no se llegara a celebrar.